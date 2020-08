Brasil terá primeira plataforma de streaming voltada para a comédia

A pandemia evidenciou que a arte e o humor são bons aliados em momentos difíceis. Para reforçar o cardápio de comédias que podem ser vistas do conforto do lar, o humorista Maurício Meirelles idealizou o The Live Comedy, primeira plataforma de streaming do Brasil totalmente voltada para o humor.

O site começa a funcionar nesta sexta-feira, 7, e vai reunir especiais variados encabeçados por humoristas. Entre os nomes confirmados até o momento, além do próprio Meirelles, estão Diogo Portugal, Victor Sarro e Tirulipa. Para a estreia, e em comemoração ao Dia dos Pais, celebrado no domingo, dia 9, o catálogo apresentará o espetáculo inédito Coisa de Pai com Meirelles e Nil Agra – pais de meninos –, e Portugal e Sarro, representando os pais de meninas. O quarteto vai debater sobre as dificuldades e diferenças entre garotos e garotas, além dos desafios de ser pai e dicas de como cuidar das crianças durante a quarentena.

Em estilo de live, o primeiro programa será feito ao vivo em um estúdio. Todos os quatro estarão juntos, mas será obrigatório o uso de máscara e o distanciamento entre eles e uma equipe reduzida nos bastidores. O ingresso para assistir ao espetáculo custará 7,90 reais e já está à venda pelo site da The Live Comedy e no aplicativo.

“Os novos tempos pedem uma nova forma de entretenimento e o digital possibilita a acessibilidade para todos perfis de público e criações exclusivas para os mesmos”, afirma Meirelles.

Como ainda não é possível a presença de plateia nos teatros pela aglomeração, a plataforma vai permitir no futuro que os espectadores possam interagir com os artistas em tempo real em um chat dentro da página do espetáculo. Além disso, também será possível fazer doações pelo site e pelo aplicativo. A forma das doações dependerá dos acordos feitos com as instituições sociais aos quais o valor será direcionado.