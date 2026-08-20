Banda de rock cristão Demon Hunter processa as ‘Guerreiras do K-Pop’

A plataforma de streaming Netflix se tornou alvo de processo nesta terça-feira, 18, devido à queixa da banda de rock cristão Demon Hunter, para quem o título original da animação de sucesso Guerreiras do K-Pop é uma violação de direitos autorais.

Chamado KPop Demon Hunters em países anglófonos, o enredo acompanha um trio de música pop sul-coreana que, nas horas vagas, protege a terra de demônios monstruosos. O filme rapidamente se tornou o mais visto da história da Netflix e ainda levou o Oscar de melhor canção original em março deste ano.

Tamanho sucesso fez a obra incontornável para qualquer um, especialmente aos membros do Demon Hunter. O processo foi formalizado pela empresa HydeLane, representante da banda, e argumenta que a Netflix e a organizadora de eventos AEG Presents — responsável por organizar shows atrelados à marca — têm instigado “confusão substancial” dentro do público.

“Demon Hunter é um grupo célebre e conhecido, formado no começo do século. Dentro dos últimos 25 anos, ele tem lançado álbuns consistentemente, liderado turnês e vendido produtos para um público grande e fiel. Infelizmente, em 2025, os estúdios Netflix — que quase certamente estavam cientes da banda — decidiram lançar um filme chamado KPop Demon Hunters“, diz o texto do caso.

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O argumento cita alguns desentendimentos ocorridos desde então. Em Albany, no estado de Nova York, uma pessoa desavisada gastou 500 dólares em ingressos VIP do Demon Hunter, acreditando se tratar de um evento das Guerreiras do K-Pop para o qual poderia levar crianças de 5 e 6 anos. Nas redes, é comum que perfis da banda sejam marcados em conteúdos relacionados ao filme e, certa vez, um produtor televisivo os abordou sob a impressão de que o grupo faria tributo às popstars cartunescas.

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“Demon Hunter” foi patenteado pela banda em 2022, com exclusividade referente à música gravada e merchandise. Já a patente de “KPop Demon Hunters” foi oficializada em julho de 2026 e, por hora, se aplica sobre diversos produtos derivados do longa.

A banda pede que a Justiça impeça a Netflix de usar o nome do filme em relação a lançamentos musicais, shows ao vivo e merchandise. Além disso, o processo exige uma indenização ainda não estipulada.

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