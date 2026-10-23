‘Avenida Brasil 2’: influenciadora expõe convite para teste na novela
Lelê Burnier deu detalhes sobre o papel na trama de João Emanuel Carneiro
A influenciadora Lelê Burnier, 29, revelou ter sido convidada para fazer um teste em Avenida Brasil 2. “No domingo, recebi o texto de duas folhas. Tive que decorar. E, na segunda-feira, fui aos Estúdios Globo. Fiz uma primeira leitura, depois fiz uma segunda, depois a terceira”. A criadora de conteúdo contou ainda que após a leitura, foi orientada a realizar o teste interagindo com outra pessoa e saiu da emissora já fazendo planos. Segundo ela, o texto falava muito sobre uma menina perturbada e que sofria de problemas com bebida.
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“Essa menina já tinha tido problemas de emagrecer e engordar. Usou umas canetinhas. Moldando a personagem, [eu pensei]: ‘Vou fazer a Agatha’. Bom, passaram meses e não ouvi mais nada. Agora a gente vai descobrir quem é a Agatha e quem roubou o meu papel”, brincou. A declaração foi dada em um vídeo compartilhado no TikTok na última quinta-feira, 22.