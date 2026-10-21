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Cultura

Mel Maia e Cauã Raymond gravam cenas de Avenida Brasil 2; veja fotos

Novela estreará em janeiro de 2027

Por Tatiana Moura 21 out 2026, 19h12 | Atualizado em 21 out 2026, 19h36
A atriz Jade Picon, com cabelos molhados e roupão branco, sorri ao lado do ator Cauã Reymond, que usa uma toalha azul e exibe um sorriso largo com barba e bigode. Ambos estão em um ambiente interno
Mel Maia e Cauã Reymond (Reprodução/Instagram)
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Mel Maia e Cauã Raymond gravam cenas de Avenida Brasil 2; veja fotos Priorize VEJA no Google

Cauã Raymond e Mel Maia gravaram cenas de Avenida Brasil 2 nesta terça-feira, 20, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma piscina. A dupla já tinha feito filmagens na sexta-feira e publicado uma foto juntos com cabelo molhado. “Está um frio. Eu estou gravando dessa piscina, geladíssima”, disse nas redes sociais. Na trama de 2012, Mel foi a versão criança de Rita, que depois se tornou Nina, na fase adulta. Já Cauã era Jorginho, apaixonado pela protagonista.

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Nenhum dos dois comentou sobre o que era a gravação ou a relação entre os personagens.  A atriz vai viver Jussiele na segunda versão, ainda não se sabe ao certo qual será o papel dela na história. A previsão de estreia é para janeiro de 2027.

Veja imagens:

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Cauã Reymond, com barba e cabelo molhado, envolto em uma toalha azul clara, olha para a câmera com a boca entreaberta. Acima dele, o texto E o frio ?!?! e um emoji de rosto azul com dentes batendo, indicando frio
(Reprodução/Instagram)
Mulher jovem de boné escuro e regata branca, com cabelos molhados, tira selfie no espelho segurando um celular com capa de morango. Ela veste calça moletom cinza estampada e uma mochila preta está ao lado. No canto superior direito, texto 01:17 1° dia de gravação! com um check verde.
(Reprodução/Instagram)
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Montagem de duas fotos: à esquerda, Cauã Reymond com barba, vestindo roupão azul, olhando para cima com a boca aberta, e texto Passei frio com emoji de rosto azul. À direita, uma mulher jovem com cabelo molhado e expressão séria, com o número 2332 no topo
(Reprodução/Instagram)
Uma mulher e um homem sorrindo para a câmera, ambos vestindo roupões de banho. A mulher, à esquerda, usa um roupão branco e tem cabelos escuros e molhados. O homem, à direita, usa um roupão azul claro e tem barba.
(Reprodução/Instagram)
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