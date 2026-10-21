Mel Maia e Cauã Raymond gravam cenas de Avenida Brasil 2; veja fotos

Cauã Raymond e Mel Maia gravaram cenas de Avenida Brasil 2 nesta terça-feira, 20, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em uma piscina. A dupla já tinha feito filmagens na sexta-feira e publicado uma foto juntos com cabelo molhado. “Está um frio. Eu estou gravando dessa piscina, geladíssima”, disse nas redes sociais. Na trama de 2012, Mel foi a versão criança de Rita, que depois se tornou Nina, na fase adulta. Já Cauã era Jorginho, apaixonado pela protagonista.

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Nenhum dos dois comentou sobre o que era a gravação ou a relação entre os personagens. A atriz vai viver Jussiele na segunda versão, ainda não se sabe ao certo qual será o papel dela na história. A previsão de estreia é para janeiro de 2027.

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