Atriz de ‘Guardiões da Galáxia’ é coroada princesa Diana em ‘The Crown’

Prevista para chegar ao fim em sua sexta temporada, a popular série The Crown, da Netflix, já começou a anunciar o elenco de sua fase final. Neste domingo, 16, a produção revelou que a atriz australiana Elizabeth Debicki, conhecida por filmes como Guardiões da Galáxia, vai interpretar princesa Diana. Elizabeth será a responsável por encarar o momento mais dramático da história atual da família real britânica, quando a então ex-esposa do príncipe Charles, herdeiro ao trono, morreu em um trágico acidente de carro, em 1997. “O espírito da princesa Diana, suas palavras e suas ações vivem no coração de tantos. É um verdadeiro privilégio e uma honra fazer parte desta série magistral, que me prendeu totalmente desde o primeiro episódio ”, escreveu a atriz no anúncio oficial.

Elizabeth Debicki will play Princess Diana in the final two seasons of The Crown (Seasons 5 and 6). pic.twitter.com/Z3CjHuJ56B — The Crown (@TheCrownNetflix) August 16, 2020

Continua após a publicidade

Elizabeth será uma das poucas atrizes não inglesas a integrar o elenco da série, que a cada fase troca seus atores para acompanhar diferentes décadas do reinado da rainha Elizabeth II, interpretada por Claire Foy nas duas primeiras temporadas e por Olivia Colman na terceira e quarta. Nas duas temporadas finais, Olivia passará a coroa para a atriz Imelda Staunton.

Outro nome recentemente divulgado pela Netflix para integrar o elenco foi o de Jonathan Pryce, indicado a melhor ator pelo filme Dois Papas, que interpretará príncipe Philip na maturidade. Nas temporadas anteriores, o papel foi vivido por Matt Smith (nas duas primeiras temporadas) e Tobias Menzies (na terceira e quarta).

Na quarta temporada, prevista para estrear no fim deste ano, a produção se passará entre os anos 1970 e 80, período em que Margaret Thatcher se tornou a Primeira-Ministra da Inglaterra, e que Charles e Diana se casaram.