Ator vai à Justiça contra Casimiro Miguel e CazéTV

Ler Resumo





Um ator processou Casimiro Miguel e a CazéTV, buscando 120 mil reais por danos morais. A ação se baseia em um comentário do influenciador durante a transmissão de “Pesadelo na Cozinha”, onde ele teria dito “esse cara é esquisito”. A defesa alega discriminação e pede a retirada do vídeo e retratação.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um ator entrou na Justiça contra Casimiro Miguel e a CazéTV e pede 120 mil reais por danos morais após um comentário feito pelo influenciador durante a transmissão de um episódio de Pesadelo na Cozinha. A ação tramita na 2ª Vara Cível da Pavuna, no Rio.

Segundo o processo, Casimiro teria dito “esse cara é esquisito” enquanto a imagem do ator era exibida durante o programa. A defesa afirma que, por ser homossexual, o autor da ação foi alvo de uma manifestação que extrapolou os limites da liberdade de expressão, reforçando estereótipos discriminatórios e expondo sua imagem ao ridículo diante do público.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Continua após a publicidade

Além da indenização, o ator pede que a Justiça determine a retirada do vídeo, que está disponível no YouTube e soma cerca de 17 milhões de visualizações, e que Casimiro publique uma retratação na mesma plataforma em que o comentário foi feito.