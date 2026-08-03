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Cultura

Ator vai à Justiça contra Casimiro Miguel e CazéTV

Comentário em programa do canal teria motivado processo

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 ago 2026, 10h47 | Atualizado em 3 ago 2026, 14h13
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Ator vai à Justiça contra Casimiro Miguel e CazéTV Priorizar nos meus resultados Google

Um ator entrou na Justiça contra Casimiro Miguel e a CazéTV e pede 120 mil reais por danos morais após um comentário feito pelo influenciador durante a transmissão de um episódio de Pesadelo na Cozinha. A ação tramita na 2ª Vara Cível da Pavuna, no Rio.

Segundo o processo, Casimiro teria dito “esse cara é esquisito” enquanto a imagem do ator era exibida durante o programa. A defesa afirma que, por ser homossexual, o autor da ação foi alvo de uma manifestação que extrapolou os limites da liberdade de expressão, reforçando estereótipos discriminatórios e expondo sua imagem ao ridículo diante do público.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

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Além da indenização, o ator pede que a Justiça determine a retirada do vídeo, que está disponível no YouTube e soma cerca de 17 milhões de visualizações, e que Casimiro publique uma retratação na mesma plataforma em que o comentário foi feito.

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