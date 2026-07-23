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Esporte

O retrato da audiência que explica sucesso de CazéTV na Copa do Mundo

Canal de Casimiro Miguel bateu recordes durante o Mundial

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 09h00 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h28
APELO JUVENIL - Casimiro com Ju Cabral na CazéTV: canal da LiveMode virou fenômeno no Mundial
Casimiro com Ju Cabral na CazéTV: canal da LiveMode virou fenômeno no Mundial (Rorion Carvalho/CazéTV/.)
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Com uma sequência de recordes durante a Copa do Mundo de 2026, a CazéTV acumulou números que ajudam a dimensionar o crescimento da plataforma no mercado de transmissões esportivas. Em comparação com o Mundial de 2022, a audiência mais que quadruplicou na final do torneio e mais que dobrou considerando toda a competição.

O maior salto foi registrado na decisão, como mostram os dados obtidos pela coluna GENTE com exclusividade. O pico de dispositivos simultâneos passou de 4,85 milhões, em 2022, para 20,56 milhões em 2026, um crescimento de 324%. Já o alcance da final foi de 8,73 milhões para 38,72 milhões de contas únicas, alta de 344%. Ao longo da Copa, a plataforma alcançou 118,7 milhões de contas únicas, mais que o dobro das 55,6 milhões registradas quatro anos antes, o equivalente a um crescimento de 114%.

Os jogos da seleção brasileira também influenciaram no sucesso. O pico de audiência saiu de 12,67 milhões de dispositivos no primeiro jogo, contra o Marrocos, para 21,05 milhões diante do Japão, um aumento de 66,1%. Na comparação entre as duas Copas, o maior pico de audiência do Brasil no canal de Casimiro Miguel passou de 6,9 milhões, contra a Croácia em 2022, para cerca de 21 milhões contra o Japão em 2026.

O perfil do público também ajuda a explicar esse desempenho: 76,5% da audiência da CazéTV durante a Copa do Mundo de 2026 era formada por pessoas de até 44 anos, reforçando a força da plataforma entre as faixas etárias mais jovens.

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Cabe destacar que o sucesso não ficou restrito a estes números. A plataforma terminou a cobertura do torneio com 29 das 30 transmissões ao vivo mais assistidas do YouTube em todo mundo durante o Mundial. O feito foi comemorado por Casimiro, que compartilhou nas redes sociais seus “troféus”: quatro placas de diamante concedidas pela plataforma de streaming.

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