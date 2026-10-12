Ator de ‘Breaking Bad’, RJ Mitte morre aos 34 anos
Intérprete de Walter White Jr. morreu nesta segunda-feira, 12, no Texas; caso será investigado
O ator RJ Mitte, que ficou conhecido mundialmente como Walter White Jr. na série Breaking Bad, morreu nesta segunda-feira, 12, aos 34 anos, no Texas. A morte foi confirmada pelos representantes do ator. Segundo o site TMZ, a causa foi suicídio. A polícia local vai investigar o caso. Outros detalhes não foram divulgados.
“Valendo-se de sua própria experiência de vida com paralisia cerebral, Mitte conferiu autenticidade ao papel e construiu uma plataforma voltada para a conscientização sobre a deficiência e a inclusão”, afirmaram os representantes em comunicado.
Natural do Mississippi, nos Estados Unidos, Mitte sofreu complicações no parto que causaram danos cerebrais permanentes. Aos 3 anos, foi diagnosticado com paralisia cerebral. Na infância, fez tratamentos para melhorar a coordenação motora e, no início da adolescência, passou a andar sem muletas.
Em 2006, mudou-se com a família para Los Angeles, onde a irmã mais nova tentava a carreira de atriz. Começou com trabalhos de figuração até conseguir o papel do filho do protagonista em Breaking Bad. Mitte apareceu em 56 episódios da série, exibida entre 2008 e 2013.
Depois disso, teve papel recorrente em Switched at Birth, série exibida pelo canal ABC Family. No cinema, protagonizou o independente Who’s Driving Doug (2016) e Triunfo: Lutar Para Vencer (2021), em que viveu um adolescente com paralisia cerebral que sonha em competir na luta livre.
Mitte se tornou uma das principais vozes pela representação de pessoas com deficiência em Hollywood e foi nomeado porta-voz do Screen Actors Guild (SAG), o sindicato dos atores, para o tema. Também era embaixador da United Cerebral Palsy e da Shriners Children’s, organizações sem fins lucrativos voltadas ao atendimento de crianças com deficiência.
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