Owen Cooper, vencedor do Emmy por Adolescência, estrela o novo clipe dos Beatles. O vídeo é de In My Life, faixa do álbum Rubber Soul, de 1965, e foi lançado com a edição especial do disco, que ganhou uma nova mixagem.

Dirigido por Jessica Swale e Irina Alexiu, o clipe homenageia Liverpool, cidade natal da banda. Cooper, que nasceu em Warrington, vizinha de Liverpool, aparece com o corte de cabelo em formato de cuia dos primeiros anos do quarteto.

A trama alterna entre os anos 1940, os anos 1960 e os dias atuais e, segundo a descrição oficial, mostra o poder da música de aproximar pessoas. Entre os cenários estão Strawberry Field, o edifício Royal Liver e o cinema Woolton Picture House.

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O lançamento acontece enquanto a Apple Corps., empresa que administra a imagem e marcas registradas dos Beatles, prepara a abertura do novo The Beatles Story, museu dedicado à banda em Liverpool. O espaço terá mais de 9 000 metros quadrados, quatro vezes o tamanho do atual, e será inaugurado em 2028, ano em que estão previstos os quatro filmes de Sam Mendes sobre o grupo.

Cooper, por sua vez, tem uma sequência de projetos a caminho: Cry to Heaven, terceiro longa de Tom Ford, com elenco que inclui a cantora Adele e Nicholas Hoult; Foxfinder, dirigido por Aoife McCardle, de Ruptura; e a adaptação de A Ilha do Tesouro por Ridley Scott, na qual vive Jim Hawkins.

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