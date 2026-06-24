Astro de ‘Curtindo a Vida Adoidado’ na torcida pelo Brasil na Copa
Matthew Broderick apareceu em Escócia x Brasil com camisa do São Paulo
Matthew Broderick, 64, chamou atenção durante a partida entre Escócia e Brasil, nesta quarta-feira, 24, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. O ator americano, famoso por protagonizar Curtindo a Vida Adoidado, clássico de 1986, foi flagrado na transmissão com uma camisa do São Paulo nas costas.
Broderick assistia ao jogo acompanhado do filho, que vestia uma camisa da seleção brasileira. Dentro de campo, o Brasil venceu a Escócia por 3 a 0.
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