Após Nobel, livros de Annie Ernaux crescem em vendas no Brasil

14 out 2022, 09h49

Por Marcelo Canquerino 14 out 2022, 09h49

Após o Prêmio Nobel de Literatura deste ano, o interesse pela vencedora, a francesa Annie Ernaux, 82 anos, teve um aumento no Brasil. A autora fez sua estreia na Lista de Livros Mais Vendidos de VEJA com três de suas grandes obras. O Lugar, publicação que alçou Ernaux à fama, apareceu na 7ª posição, seguido de O Acontecimento, na 15ª colocação e Os Anos, em 19º lugar.

Em seus livros, Ernaux observa experiências pessoais a partir de um ponto de vista sociológico, o que chama de “autossociobiografia”. Em O Lugar, Annie Ernaux se debruça sobre a vida do pai para falar de conflitos de classe e relações familiares conturbadas. Já em O Acontecimento, que ganhou uma forte adaptação cinematográfica vencedora do Leão de Ouro no Festival de Veneza de 2021, a autora narra a via-crúcis que enfrentou para realizar um aborto numa época em que o procedimento era um crime na França. Em Os Anos, ela tece, ao longo das páginas, suas memórias atreladas a história europeia.

Ao ser laureada com o título de Nobel da Literatura, a autora vai receber da Academia Sueca 10 milhões de coroas suecas (4,8 milhões de reais). A editora Fósforo, responsável pela publicação das obras de Annie Ernaux no Brasil, lançará, nos próximos meses, os livros A Vergonha, já em pré-venda, e O Jovem, com lançamento marcado para acontecer na Flip, a Festa Literária de Paraty, evento onde a autora é presença confirmada este ano.