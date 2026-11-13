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Cultura

Anitta exalta Exu ao conquistar primeiro Grammy Latino

Cantora venceu na categoria Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 nov 2026, 09h32 | Atualizado em 13 nov 2026, 09h35
Anitta sorridente, cabelo castanho ondulado, usando um vestido branco transparente e uma pena laranja na cabeça, segura um troféu dourado do Grammy Latino. Ela está em frente a um painel com o logo da Univision e um disco de vinil verde com o texto Latin Grammy 2026.
Anitta conquista seu primeiro Grammy Latino (Ian Maule/Getty Images)
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Após 12 indicações, Anitta finalmente ganhou seu primeiro Grammy Latino, na 27ª edição da premiação, que aconteceu nesta quinta-feira, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com EQUILIBRIVM, lançado em abril deste ano. Ao celebrar a conquista no palco, ela fez questão de exaltar as religiões de matriz africana e encerrou sua fala fazendo uma saudação a Exu, com uma expressão em iorubá utilizada para reverenciar a entidade: “Laroyê, Exu”.

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Em seu discurso, Anitta defendeu o reconhecimento do Brasil como parte da América Latina, apesar da diferença de idioma. “É muito importante que todos saibamos que a América Latina são todos os países que estão na América Latina, não só os que falam espanhol. O Brasil também é parte disso”, declarou, em espanhol.

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Ao falar sobre a influência da cultura negra no projeto, a cantora destacou o histórico de perseguição às religiões de matriz africana no país. “Por muitos anos, a cultura negra foi perseguida no Brasil e sua religião, sua fé, nunca pôde ser falada ao público. E esse álbum vem para ajudar e ser mais um nisso, para que a cultura negra do Brasil esteja aí, forte para sempre”, disse.

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A artista explicou ainda que o álbum nasceu de uma transformação pessoal e de uma jornada espiritual que mudou sua maneira de enxergar a vida. “Entendi que a vida não era somente dinheiro, fama e sucesso”, afirmou.

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