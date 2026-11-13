Anitta exalta Exu ao conquistar primeiro Grammy Latino

Após 12 indicações, Anitta finalmente ganhou seu primeiro Grammy Latino, na 27ª edição da premiação, que aconteceu nesta quinta-feira, 12, em Las Vegas, nos Estados Unidos. A cantora venceu na categoria de Melhor Álbum de Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa com EQUILIBRIVM, lançado em abril deste ano. Ao celebrar a conquista no palco, ela fez questão de exaltar as religiões de matriz africana e encerrou sua fala fazendo uma saudação a Exu, com uma expressão em iorubá utilizada para reverenciar a entidade: “Laroyê, Exu”.

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Em seu discurso, Anitta defendeu o reconhecimento do Brasil como parte da América Latina, apesar da diferença de idioma. “É muito importante que todos saibamos que a América Latina são todos os países que estão na América Latina, não só os que falam espanhol. O Brasil também é parte disso”, declarou, em espanhol.

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Ao falar sobre a influência da cultura negra no projeto, a cantora destacou o histórico de perseguição às religiões de matriz africana no país. “Por muitos anos, a cultura negra foi perseguida no Brasil e sua religião, sua fé, nunca pôde ser falada ao público. E esse álbum vem para ajudar e ser mais um nisso, para que a cultura negra do Brasil esteja aí, forte para sempre”, disse.

A artista explicou ainda que o álbum nasceu de uma transformação pessoal e de uma jornada espiritual que mudou sua maneira de enxergar a vida. “Entendi que a vida não era somente dinheiro, fama e sucesso”, afirmou.

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