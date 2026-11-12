Anitta expõe crises de depressão e explica mudança dos Estados Unidos

Anitta expôs que enfrentou momentos difíceis enquanto se dedicava à expansão da carreira internacional. Segundo a cantora, ela teve três episódios intensos de depressão quando morou nos Estados Unidos e que a volta para o Brasil fez diferença na sua saúde mental. “Eu enfrentava muitos picos de depressão, mergulhava em um buraco de escuridão, o que era muito ruim. Desde que voltei a viver aqui (no Rio de Janeiro), isso não aconteceu mais”, afirmou a um programa mexicano.

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Na conversa, ela explicou que a proximidade com os familiares passou a ocupar um lugar central em sua rotina, citando exemplos como encontros de domingo e viagens ao lado da mãe. “Nada na vida é mais importante do que isso”, destacou.

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A decisão de voltar ao Brasil também se refletiu na carreira. Depois de anos dividindo a rotina entre diferentes países para consolidar seu nome no mercado internacional, ela passou a priorizar projetos e compromissos que permitam conciliar o trabalho com a vida pessoal. Ainda na entrevista, a brasileira contou que perdeu contato com alguns artistas estrangeiros desde que voltou a morar no país.