Anitta bate argentino e atinge 1º lugar da parada global do Spotify

Anitta está, oficialmente, no topo do mundo. Nessa sexta-feira, 25, a cantora se tornou a primeira brasileira a encabeçar o top 50 global do Spotify, liderando a parada com o hit em espanhol Envolver. A música, lançada em novembro, viralizou no TikTok com um desafio que consiste em reproduzir um dos passos da coreografia, o que levou a canção ao quinto lugar da parada na terça-feira. De lá para cá, a ascensão foi puxada pelo empenho dos brasileiros, determinados a colocar Anitta no topo.

Nas redes sociais, uma piada que se faz é que a conquista teve gostinho de Copa do Mundo, já que a segunda colocação ficou com o rapper argentino Paulo Londra, que os hermanos diziam ameaçar o reinado da brasileira. Durante o jogo entre Brasil e Chile, na noite de ontem, pelas eliminatórias da Copa, a conta oficial do Maracanã publicou um vídeo no Twitter em que a canção é reproduzida no estádio. A publicação foi respondida pela própria CBF. “Anitta É BRASIL”, disse a confederação.

Com 6,3 milhões de reproduções acumuladas na plataforma, Envolver bateu nomes de peso no cenário internacional. Além do argentino Paulo Londra, a cantora deixou para trás a banda Glass Animals, Justin Bieber, Imagine Dragons, Lil Nas X e até o veterano Elton John. Nas redes sociais, celebridades brasileiras, e até a gringa Miley Cyrus, compartilharam vídeos cumprindo o #EnvolverChallenge, também chamado de “El Paso de Anitta”. Fãs também saíram as ruas em diversas cidades do país para reproduzir a dança em grupo. E o resultado chegou.

Confira o clipe da canção: