Rebolada global: Anitta ensina truque da coreografia de ‘Envolver’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois de, em 2017, aparecer pela primeira vez no Top 20 global da plataforma musical Spotify com Vai Malandra, a cantora Anitta subiu de patamar: sua mais recente canção em espanhol, Envolver, está em segundo lugar no ranking, e avançando. O sucesso não é tão espontâneo — teve uma ajudinha do TikTok, que lançou o desafio El Paso de Anitta. O contorcionismo, que consiste em empinar e sacudir o bumbum praticamente deitada no chão, foi reproduzido por Miley Cyrus, Ana Maria Braga e outros 205,9 milhões de pessoas — até agora. Aproveitando a deixa, fãs famosos e anônimos empreendem uma campanha nas redes sociais para que a música chegue ao topo da lista. A VEJA, Anitta ensinou assim o requebrado: “É abaixar à sua maneira e colocar as palmas à frente e o corpo paralelo ao chão — tipo flexão de braço, sabe? Depois é só rebolar do seu jeito”. Fica a dica.

Publicado em VEJA de 30 de março de 2022, edição nº 2782