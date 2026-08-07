Ana Paula Renault compra briga com SBT em episódio de Ratinho

Ana Paula Renault comprou uma briga com o SBT após a nova polêmica envolvendo Ratinho. Ex-contratada da emissora, a jornalista usou as redes sociais para criticar a empresa e cobrou uma atitude da presidente do canal, Daniela Beyuti, diante do ocorrido. Durante o programa da última, o apresentador fez um comentário homofóbico ao falar sobre a mudança de visual do cantor Tiago Piquilo. Na ocasião, ele afirmou que o artista estava “com uma cara de v*ado”.

Em uma publicação nas redes sociais, a vencedora do BBB 26 direcionou críticas à emissora, sem citar Ratinho, e defendeu que situações como essa não podem se tratadas como entretenimento. “A televisão aberta entra na casa de milhões de famílias e não pode continuar dando palco ao preconceito e chamando isso de entretenimento. Racismo recreativo, machismo recreativo, homofobia recreativa… Mudam-se o alvo, mas o mecanismo é o mesmo, transformar a humilhação de alguém em diversão para os outros”, escreveu.

Ainda nas redes, a jornalista lembrou que não é a primeira vez que o apresentador faz comentários do tipo. “Quando isso se repete, já não cabe tratar como uma simples fala infeliz. A mídia precisa ajudar a sociedade a avançar, não autorizar que ela retroceda”, completou.

Ratinho trava uma batalha judicial com a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), após ele questionar durante a exibição do programa, em março, a escolha de uma mulher trans para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados.

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