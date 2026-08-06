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Cultura

O cantor sertanejo alvo de constrangimento de Ratinho no SBT

Episódio aconteceu durante o programa desta quarta-feira, 5

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 ago 2026, 11h45 | Atualizado em 6 ago 2026, 13h55
Montagem com dois homens em close-up. À esquerda, um homem de pele clara, bigode, óculos azuis e terno azul, com um microfone de lapela. À direita, um homem jovem de pele clara, cabelo loiro platinado, brinco na orelha esquerda, segurando um microfone preto com detalhes amarelos
Ratinho e Tiago Piquilo (SBT/Reprodução)
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O cantor sertanejo alvo de constrangimento de Ratinho no SBT Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Tiago Piquilo foi alvo de um constrangimento durante participação no Programa do Ratinho, exibido pelo SBT na noite de quarta-feira, 5. Ao comentar sobre procedimentos estéticos e mudanças no visual, Ratinho reagiu à aparência do cantor: “Você pintou o cabelo? Meu Deus… Você tá com uma cara de v*ado”. A frase deixou o sertanejo visivelmente constrangido. “Pintei. É um tal de inventar moda…”, respondeu. Não satisfeito, o apresentador seguiu falando sobre o artista. “Rapaz… Como inventam moda esses dois”.

Piquilo é cantor e compositor e integra a dupla sertaneja Hugo & Tiago desde 2004, quando participaram do reality show musical Fama, da Globo. Em 2021, ele ganhou as manchetes ao relatar que faria uma cirurgia para aumento peniano. Na época, ele namorava a cantora Tânia Mara, mas a relação acabou em meio à polêmica. Tiago também participou do reality A Fazenda 13, da Record.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Vale lembrar que Ratinho ainda trava uma batalha judicial com a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), após ele questionar durante a exibição do programa a escolha de uma mulher trans para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O caso aconteceu em março de 2026. Em junho, a Justiça determinou que Hilton teria direito de resposta na atração do SBT, mas a decisão foi suspensa após recurso da emissora.

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