O cantor sertanejo alvo de constrangimento de Ratinho no SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

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O cantor Tiago Piquilo foi alvo de um constrangimento durante participação no Programa do Ratinho, exibido pelo SBT na noite de quarta-feira, 5. Ao comentar sobre procedimentos estéticos e mudanças no visual, Ratinho reagiu à aparência do cantor: “Você pintou o cabelo? Meu Deus… Você tá com uma cara de v*ado”. A frase deixou o sertanejo visivelmente constrangido. “Pintei. É um tal de inventar moda…”, respondeu. Não satisfeito, o apresentador seguiu falando sobre o artista. “Rapaz… Como inventam moda esses dois”.

Piquilo é cantor e compositor e integra a dupla sertaneja Hugo & Tiago desde 2004, quando participaram do reality show musical Fama, da Globo. Em 2021, ele ganhou as manchetes ao relatar que faria uma cirurgia para aumento peniano. Na época, ele namorava a cantora Tânia Mara, mas a relação acabou em meio à polêmica. Tiago também participou do reality A Fazenda 13, da Record.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Vale lembrar que Ratinho ainda trava uma batalha judicial com a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP), após ele questionar durante a exibição do programa a escolha de uma mulher trans para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados. O caso aconteceu em março de 2026. Em junho, a Justiça determinou que Hilton teria direito de resposta na atração do SBT, mas a decisão foi suspensa após recurso da emissora.

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