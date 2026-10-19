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Cultura

‘Ainda Estou Aqui’, ‘Caminho das Índias’ e programas da Globo chegarão à Netflix

Acordo, o maior já fechado entre as duas empresas, inclui dezoito produções da emissora, com estreias a partir de dezembro

Por Lucas Almeida 19 out 2026, 16h27 | Atualizado em 19 out 2026, 16h42
Duas mulheres em close-up, lado a lado. À esquerda, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos curtos, vestindo camisa escura estampada, com expressão séria. À direita, uma mulher de pele morena, cabelos longos e escuros com trança lateral, usando brinco dourado e roupa rosa, sorrindo levemente
Imagens de divulgação de 'Ainda Estou Aqui' e 'Caminho das Índias' (//Divulgação)
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A Netflix e a Globo anunciaram nesta segunda-feira, 19, o maior acordo de licenciamento de conteúdo já fechado entre as duas empresas. Ao todo, dezoito produções originais da Globo entrarão no catálogo da plataforma a partir de dezembro: catorze filmes, três novelas e uma série, com dublagem e legendas em vários idiomas.

As licenças variam conforme o território. Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional em 2025, ficará disponível apenas para assinantes no Brasil. Já Vitória, de Andrucha Waddington e estrelado por Fernanda Montenegro, terá distribuição global.

Entre as novelas está Caminho das Índias, de Glória Perez, vencedora do Emmy Internacional de Melhor Telenovela em 2009. A trama será exibida nos Estados Unidos e na América Latina, mas não no Brasil. A série de comédia Vai Que Cola entra com sete temporadas, exclusivamente para o público brasileiro. O calendário de estreias se estende até meados de 2027.

“Desejamos que este acordo seja apenas o primeiro passo de uma longa parceria entre duas empresas que compartilham a ambição, o primor criativo e o compromisso de levar a cultura brasileira ainda mais longe”, afirmou Elisabetta Zenatti, vice-presidente de Conteúdo da Netflix Brasil. Para Pedro Garcia, diretor de Direitos da Globo, a parceria amplia a presença do audiovisual nacional no exterior. “Para nós, é um orgulho ver o interesse pela produção brasileira crescer em diferentes mercados”, disse.

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