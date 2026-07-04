Adele: ‘Encaro o meu trabalho como uma brincadeira’

Fora dos palcos desde 2024, e sem um álbum de estúdio desde 2021, Adele conversou sobre a carreira e a relação com o filho, Angelo, de 13 anos, durante uma entrevista com Lando Norris, piloto de Fórmula 1. A cantora explicou que sempre se imaginou como uma A&R, profissional responsável por descobrir novos talentos, mas nunca esperou que fosse ser o artista em si. “Eu sabia que era muito boa com música, por isso achava que seria ótima em descobrir novos talentos”.

A relação da britânica com a fama é um pouco conturbada. A estrela costuma ficar de fora dos holofotes, não expõe a vida pessoal na internet e dá poucas entrevistas. “Encaro o meu trabalho de ser cantora como uma brincadeira, simplesmente tento abraçar essa ideia”. Lando Norris perguntou se ela ainda gosta de cantar, Adele foi sincera: “Não canto mais com muita frequência”.

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O filho Angelo é apaixonado por Fórmula 1 e levou a paixão para a mãe. “Não conheço muitos adolescentes que tenham uma paixão, então estou tentando incentivar isso. Ele é obcecado por karts, mas também sou. Mas, quando seu filho se interessa por algo, você precisa embarcar nessa. Mais importante ainda: acho que você também precisa se interessar pelo assunto”.

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