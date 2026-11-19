O ator Pedro Alves, 33, que interpreta Fernando na novela Quem Ama Cuida, da Globo, falou abertamente sobre sua bissexualidade e a relação com a família. Em uma publicação no X, na última terça-feira, 17, ele contou que nunca enfrentou resistência dos pais por causa de sua orientação sexual. “Meus pais nunca ligaram pra minha bissexualidade. E olha que tenho três: meu pai brasileiro, meu pai belga que me criou e minha mãe”, escreveu.

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Além disso, Pedro destacou a importância de interpretar personagens LGBTQIA+ na televisão e contou que costuma conversar com jovens que enfrentam dificuldades para abordar o assunto em casa. Desde sua estreia na TV, em Malhação: Toda Forma de Amar (2019), quando interpretou Guga, um jovem gay, o ator diz que sente a responsabilidade de ajudar outras pessoas a lidar com questões relacionadas à sexualidade e à aceitação familiar.

Atualmente, em Quem Ama Cuida, Pedro vive Fernando, neto de Diná, personagem de Rosi Campos, 71. Na trama, o rapaz é bissexual e se envolve em um triângulo amoroso com Mau Mau, interpretado por João Victor Gonçalves, e Felipe, vivido por Pietro Antonelli.

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