Isabel Teixeira, de Quem Ama Cuida, foi alvo de críticas após defender abertamente a participação de influenciadores em novelas. Em entrevista à Folha de São Paulo, a atriz se disse encantada pela “democracia” que vê nas produções, e que, no final, todos têm o mesmo objetivo: “realizar a cena bem e fazer a roda girar”.

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As reações foram imediatas, com muitos atores criticando a postura da artista. “Tenho muita admiração, respeito e, principalmente, a Isabel como referência. Mas discordo muito desse discurso”, escreveu Silvero Pereira, adotando tom ponderado. Já Cadu Libonati, de Êta Mundo Mellhor!, foi irônico: “Me avisassem isso 16 anos atrás, quando fui estudar, pesquisar e trabalhar com teatro”.

“O sucesso dela em Pantanal veio depois de uma aposta anterior desastrosa em celebridades tentando segurar uma novela. Não seguram. Uma participação pontual, fazendo si próprio, pode ser divertida e já funcionou bastante na TV. Mas novela boa é Texto + Ator + trilha sonora! Sempre foi”, afirmou Pedro Nercessian. Quem também deixou uma mensagem foi Samantha Schmutz, demonstrando insatisfação de forma direta: “Mico leão dourado”.

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