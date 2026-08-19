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Cultura

A reação de Glória Menezes ao descobrir que neto é trans

Atriz morreu nesta terça-feira, 18, aos 91 anos

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 10h55 | Atualizado em 19 ago 2026, 11h01
Montagem de duas fotos: à esquerda, uma mulher de pele morena abraça uma jovem de óculos e piercing no nariz; ambas sorriem. À direita, um homem de cabelos grisalhos, a mesma jovem e uma senhora de cabelos claros sorriem para a câmera
Glória Menezes com o filho, Tarcísio Filho, a nora, Mocita Fagundes e o neto, Theo Fagundes (Instagram/Reprodução)
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A morte de Glória Menezes, aos 91 anos, nesta terça-feira, 18, resgatou um relato sobre sua relação com o neto Theo Fagundes. Em 2025, Mocita Fagundes, mãe de Theo e mulher de Tarcíso Filho, contou como a atriz reagiu ao saber que o jovem é um homem trans.

Segundo Mocita, Glória recebeu a notícia com absoluta naturalidade. “E daí?”, teria respondido a dama da teledramaturgia ao descobrir a transição. A partir daquele momento, nunca mais utilizou o nome anterior de Theo nem demonstrou dificuldade para tratá-lo de acordo com sua identidade de gênero.

Ao relembrar a atitude da sogra, Morita destacou a importância da empatia dentro da família. “Na minha bolha de afeto, na minha família, a empatia sempre foi soberana”, escreveu na ocasião, ao defender também o respeito à comunidade trans.

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