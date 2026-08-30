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Cultura

A polêmica com versão de clássico de Madonna feita com inteligência artificial

Austrália endureceu as regras com tecnologia após sucesso

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 ago 2026, 08h00
Madonna em seu novo curta Confessions II: rainha
Madonna em seu novo curta Confessions II: rainha (Reprodução insternet/Reprodução)
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A polêmica com versão de clássico de Madonna feita com inteligência artificial Priorizar nos meus resultados Google

Clássico de Madonna, Like a Prayer ganhou uma versão com ajuda de inteligência artificial que acabou provocando uma mudança nas regras das principais paradas musicais da Austrália. A faixa, produzida pelo DJ australiano Josh Fawaz, chegou ao topo das rádios do país e entrou nos rankings oficiais antes de o artista revelar o uso da tecnologia na produção.

A repercussão levou a Associação Australiana da Indústria Fonográfica (Aria) a endurecer suas regras. A partir de agora, músicas criadas integralmente por inteligência artificial não poderão disputar posições nas paradas de sucesso. O uso da tecnologia continuará permitido apenas como ferramenta de apoio, em “gravações que utilizem IA generativa em um papel secundário continuarão elegíveis”.

“Essas mudanças refletem nossa intenção de permanecer dinâmicos e promover a natureza humana da criação artística em um espaço que está, para dizer o mínimo, evoluindo rapidamente”, declarou diretora-executiva da Aria, Annabelle Herd.

O caso colocou Madonna, ainda que indiretamente, no centro do debate sobre os limites da IA na música. Like a Prayer, lançada em 1989, foi transformada em uma nova gravação que utilizava inteligência artificial para reproduzir elementos vocais e instrumentais, levantando dúvidas sobre autoria e os critérios para medir o sucesso de uma canção. A rainha do pop ainda não se pronunciou sobre a polêmica.

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