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Cultura

O valor recebido por Madonna e Justin Bieber em show na final da Copa

Elenco estrelado marcou primeiro halftime show dos mundiais da FIFA

Por Flávio Monteiro 21 jul 2026, 19h05 | Atualizado em 22 jul 2026, 14h51
Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo Fenômeno, ambos sorrindo, em um palco com outras pessoas. Ronaldinho veste um agasalho amarelo com detalhes verdes e azuis, e Ronaldo um agasalho azul com detalhes amarelos e verdes. Uma mulher loira de agasalho rosa e botas roxas canta no centro.
Ronaldinho, Madonna e Ronaldo se apresentam durante o show do intervalo da final da Copa do Mundo da FIFA no Estádio de Nova York e Nova Jersey em 19 de julho de 2026 em East Rutherford, Nova Jersey (Pablo Morano/BSR Agency/Getty Images)
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A final da Copa do Mundo de 2026 fez história ao ser a primeira edição do torneio a contar com um halftime show, no maior estilo dos esportes americanos. Contando com nomes como Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS e outros, o espetáculo gerou grande especulação sobre qual seria o valor desembolsado para garantir a participação desse elenco estelar.

No entanto, informações divulgadas pelo portal E! News apontam que os artistas não ganharam nada por sua apresentação, ficando somente com a honra de se imortalizar no palco da maior competição do planeta.

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