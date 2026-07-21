O valor recebido por Madonna e Justin Bieber em show na final da Copa

A final da Copa do Mundo de 2026 fez história ao ser a primeira edição do torneio a contar com um halftime show, no maior estilo dos esportes americanos. Contando com nomes como Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS e outros, o espetáculo gerou grande especulação sobre qual seria o valor desembolsado para garantir a participação desse elenco estelar.

No entanto, informações divulgadas pelo portal E! News apontam que os artistas não ganharam nada por sua apresentação, ficando somente com a honra de se imortalizar no palco da maior competição do planeta.

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