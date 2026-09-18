A nova consequência para Ed Sheeran após saída de Macklemore

Ed Sheeran ganhou um novo problema em meio à repercussão da saída de Macklemore de sua turnê. A rádio irlandesa Classic Hits anunciou nesta quinta-feira, 17, que retirou as músicas do britânico de sua programação “por tempo indeterminado”. Segundo a emissora, a decisão foi tomada após ouvir a reação dos ouvintes e diante da saída de outros artistas da Loop Tour.

Macklemore foi retirado das apresentações restantes nos Estados Unidos depois de fazer declarações em apoio à Palestina durante um show no MetLife Stadium, em Nova Jersey. Sheeran afirmou que a decisão não partiu dele, mas dos responsáveis pela turnê, depois que locais que receberiam os próximos concertos indicaram que não aceitariam o rapper na programação. Após o episódio, Finneas, Lukas Graham, Aaron Rowe e a banda irlandesa Beoga também deixaram a turnê.

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