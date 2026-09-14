Retirado da turnê de Ed Sheeran, Macklemore se pronuncia e aponta culpado

Macklemore foi afastado da turnê de Ed Sheeran nos Estados Unidos após fazer manifestações pró-Palestina durante duas apresentações no estádio MetLife, em 4 e 5 de setembro. O rapper estava escalado para participar de outros oito shows, mas acabou retirado da programação.

Ao se pronunciar sobre o caso no Instagram, Macklemore afirmou que Sheeran ficou em uma “situação muito complicada” diante da repercussão. Segundo ele, o cantor disse que as expressões “Palestina Livre” e a exibição da bandeira palestina poderiam ser consideradas ofensivas para algumas pessoas. “Entendo por que as pessoas não fazem isso. Tomar partido pode custar caro. Dinheiro, contratos de marca, patrocínios, festivais, apresentações privadas, relacionamentos e acesso”, declarou.

O rapper também confirmou que a decisão partiu da equipe do britânico. “Ed Sheeran e sua equipe decidiram me retirar da Loop Tour”, disse. Em seguida, afirmou que não se considera vítima da situação e direcionou o discurso para o conflito em Gaza. “Não sou uma vítima. Ed Sheeran não é uma vítima. Temos carreiras, dinheiro, oportunidades, segurança e públicos ao redor do mundo”, afirmou.

Na mesma publicação, Macklemore atribuiu sua saída da turnê a Robert Kraft, proprietário do New England Patriots. Segundo ele, o bilionário teria procurado outros donos de estádios para impedir suas apresentações nos locais dos próximos shows.

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