A nova condenação de Chris Brown na justiça

Dono de uma lista extensa de problemas com a justiça, o cantor americano Chris Brown se declarou culpado nesta sexta-feira, 23, por uma briga relacionada ao suposto ataque a um produtor musical há três anos, na Inglaterra. De acordo com a agência Reuters, a sentença será dada em outubro.

Brown e o colega Omololu Akinlolu eram acusados de agredir o produtor Abraham Diaw em fevereiro de 2023, em uma boate de Londres. A vítima alegava ter sido atingida na cabeça por golpes violentos de Brown, que ainda o teria pisoteado em seguida. O cantor respondia por crimes mais graves, incluindo agressão e tentativa de causar lesão corporal grave — mas negou as infrações.

Ao invés disso, assumiu a culpa pela acusação de affray — que consiste em envolver-se em uma briga pública, com o uso ou ameaça de uso de violência contra terceiros, causando medo no público presente. Com a confissão, a a promotora responsável pelo caso informou que as demais acusações não irão a julgamento, e a sentença da dupla será dada a partir do crime de menor gravidade.

Histórico de violência

O passado do artista não é nada edificante. Em 2009, ele foi condenado a prestar serviços comunitários após agredir sua então namorada, a cantora Rihanna, e ficou em liberdade condicional por cinco anos, que violou e cumpriu 131 dias em regime fechado. Posteriormente, em 2018, respondeu a processo por facilitação de abuso sexual. Além de ter sido detido em Paris, depois que uma mulher registrou uma queixa contra ele por estupro, em 2019; e novamente em 2022, pelo mesmo motivo, na cidade de Miami.

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A lista de polêmicas continuam. Em 2023, Brown foi processado pela suposta agressão de um produtor musical em uma boate de Londres, na Inglaterra. No ano seguinte, outra confusão. Quatro homens que estavam em uma área VIP de um evento acusam o artista de agressão, além de um segurança que tentou apartar a confusão.