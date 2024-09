Com antecedentes criminais, Chris Brown anuncia show no Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Chris Brown anunciou nesta segunda-feira, 30, a data de seu show no Brasil após mais de 14 anos. O rapper se apresentará uma única vez, no dia 21 de dezembro, no Allianz Parque, em São Paulo. “Breezy no Brasil”, escreveu ele na legenda. “Breezy” é o apelido do rapper. As vendas começam na próxima quinta-feira, 3, no site da Ticketmaster e na bilheteria do local. O sucesso das vendas, porém, ainda é um mistério, já que o passado do artista acumula polêmicas e antecedentes criminais.

Ele já foi processado inúmeras vezes por agressão, incluindo violência doméstica. Em 2009, Brown chocou o público depois de agredir Rihanna, sua namorada na época. Ele foi condenado a prestar serviços comunitários por 180 dias, e ficou em liberdade condicional por cinco anos, esta que violou e teve que cumprir 131 dias em regime fechado. Posteriormente, em 2018, respondeu a processo por facilitação de abuso sexual. Além de ter sido detido em Paris, depois que uma mulher registrou uma queixa contra ele por estupro, em 2019; e novamente em 2022, pelo mesmo motivo, na cidade de Miami.

Em 2023, Brown foi processado por suposta agressão a um homem em uma boate de Londres, na Inglaterra. A vítima alega ter ficado inconsciente após ser atingido na cabeça por golpes violentos de Brown, com uma garrafa de tequila. O cantor teria pisoteado o homem em seguida. Em julho desde ano, outra confusão. Quatro homens que estavam em uma área VIP de um evento acusam o artista de agressão, além de um segurança que tentou apartar a confusão. No processo, Frederick Overpeck — que disse ter sido contratado para liderar a segurança dos bastidores do evento — alega que viu Brown dar o primeiro soco em um dos quatro reclamantes que processaram o famoso.