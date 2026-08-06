A nova carreira de Jacaré, ex-É o Tchan, no Canadá

O dançarino Edson Cardoso, mais conhecido como Jacaré, marcou época com o grupo de pagode baiano É o Tchan, que dominou as paradas do Brasil em meados dos anos 90. Mais de 20 anos depois, o carismático baiano de Salvador vive uma vida em Vancouver, no Canadá, junto da esposa e dos dois filhos, Rafael e Bia. Longe dos holofotes de outrora, Jacaré agora atua em uma profissão diferente: supervisor em uma empresa de restauração.

“Eu trabalho em uma empresa de restauração. O que acontece é que aqui tem muito alagamento nas casas ou incêndios. E aí, quando acontecem essas coisas, o seguro contata a empresa em que eu trabalho e a empresa vai lá e faz a reforma”, disse o dançarino ao canal TwoCanadá, do YouTube. “Hoje, sou supervisor do setor de ‘contents’, que é o que cuida das coisas dentro da casa: móveis, roupas, tudo. Eu deixo a casa vazia e depois coloco tudo de volta no lugar. Quer dizer, minha equipe, meu setor”, completou.

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