A gafe de Tom Cruise ao tentar ajudar uma mulher

Tom Cruise viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma situação divertida com uma mulher. Enquanto o astro de Hollywood andava por um prédio, viu uma mulher virada para a parede com a cabeça baixa e logo agiu, pensando que ela precisasse de ajuda. Mas ao abordá-la percebeu que a jovem estava apenas usando seu celular.

“Quando você está rolando a tela e o Tom Cruise decide que hoje é o seu dia”, escreveu a jovem chamada Klementina ao compartilhar o registro no TikTok. Após o vídeo ultrapassar dois milhões de likes, a mulher o deletou de suas redes sociais, porém o registro continuou a circular pela web.

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