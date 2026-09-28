A gafe de Tom Cruise ao tentar ajudar uma mulher
Ator divulgou seu novo filme, 'Digger', na última semana
Tom Cruise viralizou nas redes sociais ao protagonizar uma situação divertida com uma mulher. Enquanto o astro de Hollywood andava por um prédio, viu uma mulher virada para a parede com a cabeça baixa e logo agiu, pensando que ela precisasse de ajuda. Mas ao abordá-la percebeu que a jovem estava apenas usando seu celular.
“Quando você está rolando a tela e o Tom Cruise decide que hoje é o seu dia”, escreveu a jovem chamada Klementina ao compartilhar o registro no TikTok. Após o vídeo ultrapassar dois milhões de likes, a mulher o deletou de suas redes sociais, porém o registro continuou a circular pela web.
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