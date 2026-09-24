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Cultura

Tom Cruise quebra protocolo real ao ajudar Kate Middleton

O ator e a princesa se encontraram durante a avant-première de ‘Digger’ em Londres

Por Giovanna Fraguito 24 set 2026, 13h09
Príncipe William, Kate Middleton em vestido roxo e Tom Cruise de smoking preto sorriem para a câmera em evento de gala
Príncipe William, Kate Middleton e Tom Cruise (Reprodução/Instagram)
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Tom Cruise quebrou um protocolo da família real britânica para ajudar Kate Middleton durante a avant-première de Digger (2026), em Londres. O astro recepcionou o príncipe William e a princesa no evento realizado na noite da última terça-feira, 22, na turística Leicester Square, no centro da capital inglesa. Ao cumprimentar o primogênito do Rei Charles III, Cruise disse: “Belo paletó”. Em seguida, ele cumprimentou Middleton com um beijo no rosto.

Ao descer uma série de degraus que os levou até o cinema no qual aconteceu a sessão do filme, Cruise estendeu a mão para ajudar Middleton a descer com segurança. A princesa aceitou a oferta. O gesto do ator acabou por violar um bastante conhecido protocolo real: é estabelecido que as pessoas não devem tocar nos membros da família real. O toque só pode acontecer caso o membro da realeza dê abertura para o contato ou estenda a mão primeiro.

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