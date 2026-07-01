A fotógrafa que transformou uma TV em credencial na Copa

Florence Pernet não entrou em nenhum estádio da Copa do Mundo de 2026, mas acabou produzindo algumas das imagens mais comentadas do torneio. Após ter o credenciamento negado pela Fifa, a fotógrafa francesa decidiu apontar sua câmera profissional para a tela da própria televisão e registrar as transmissões dos jogos. O resultado foi uma série de fotos com estética retrô que viralizou e chamou a atenção até de Michael Olise, um dos principais nomes da seleção francesa, que publicou os cliques em suas redes sociais.

“Não tenho credenciamento, mas tenho a minha TV e a minha própria visão. Crédito total para as equipes de transmissão e diretores por trás da cobertura ao vivo. Sem eles, nenhuma dessas imagens seria possível”, escreveu Florence ao compartilhar os registros. Além de Olise, a própria Federação Portuguesa de Futebol repostou fotos feitas por ela de Cristiano Ronaldo e outros jogadores portugueses.

A iniciativa acabou se transformando em símbolo das dificuldades enfrentadas por parte dos fotógrafos na Copa. Inspirado pela francesa, o fotógrafo senegalês Sidy Talla, impedido de entrar no Canadá para trabalhar no Mundial, também passou a fotografar partidas pela televisão a partir do hotel onde estava hospedado nos Estados Unidos.

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