Que tipo de mudanças viu em sua carreira quando começou a interpretar um super-herói? Antes dos filmes da Marvel, eu já trabalhava como ator havia um bom tempo, mas nunca tinha feito nada que as crianças tivessem visto. Eu realmente notei uma diferença depois de Homem-Formiga, porque de repente elas sabiam quem eu era.

Como percebeu isso? Lembro de que todo ano eu fazia trabalhos de caridade em um hospital infantil — onde as crianças eram ótimas, mas nenhuma sabia quem diabos eu era. Depois da Marvel, foi uma experiência diferente. É algo tão global que não importa para onde você vá, as pessoas viram os filmes da Marvel.

As histórias do Homem-Formiga abordam conceitos complexos como física quântica e viagem no tempo. Teve dificuldade de entender tantas teorias? Sim, mas às vezes você só precisa embarcar na ciência do filme. A física quântica é fascinante. Quando eu estava fazendo o primeiro Homem-Formiga, tentei aprender o máximo que pude. Na verdade, eu tenho um amigo que ensina física quântica na universidade.

E de que forma ele ajudou? Eu passei muito tempo fazendo perguntas a esse amigo sobre várias teorias complicadas das ciências exatas. É um assunto muito amplo, alucinante e encantador. Quanto mais eu leio e tento aprender, mais confuso fico. Porém, quanto mais estranha a física quântica se revela pra mim, mais incrível ela se torna.

Algumas pessoas dizem que filmes de super-heróis são inferiores a outros tipos de produção. O que diria a elas? Independentemente de qualquer tipo de filme, nós, como atores, tentamos lidar com relações humanas e emoções. Esses são pontos cruciais dos filmes da Marvel. Antes de ser um herói, meu personagem é um pai que tenta se relacionar com sua filha, e isso é muito válido. Gosto de interpretar esses dois lados da moeda, é o que busco em qualquer filme que faço. É ótimo fazer parte de algo que as pessoas querem ver.

O que podemos esperar do filme previsto para 2023, no qual teremos o conflito entre o Homem-Formiga e Kang, o novo vilão da Marvel que promete ser mais perigoso que Thanos? Bem, acho que Thanos e Kang são dois vilões muito poderosos, sérios e ameaçadores. Enfrentar os dois não é fácil. Acho que o público vai responder bem ao novo vilão e ficar realmente intrigado com o que ele faz — e em como é duro na queda.

Publicado em VEJA de 4 de janeiro de 2023, edição nº 2822