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Cultura

A explicação do CEO da Netflix para demissões em massa

Ted Sarandos falou sobre mudanças na empresa nesta terça-feira, 20

Por Flávio Monteiro 20 out 2026, 19h56
Homem de meia-idade, cabelos grisalhos e sorriso discreto, usando um elegante smoking preto com gravata borboleta e camisa branca, em frente a uma cortina clara com iluminação suave
Ted Sarandos, CEO da Netflix (Rodin Eckenroth/Oscars/Getty Images)
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O CEO da Netflix, Ted Sarandos, se manifestou nesta terça-feira (20) sobre as demissões em massa na empresa. Durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2026, o executivo comentou as mudanças na estrutura da companhia e afirmou que há espaço para melhorar o desempenho da programação. “Sei que poderíamos fazer melhor, e queremos aproveitar esse impulso”, declarou.

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“Vimos uma oportunidade de levar nossa programação para o próximo nível, especialmente nos EUA, onde podemos ter um impacto desproporcional ao criar grandes programas, de grande destaque, que os assinantes adorem e comentem em todo o mundo”, disse Sarandos.

Entre os nomes de destaque desligados pela Netflix estão a diretora de conteúdo Bela Bajaria, o chefe da divisão de filmes Dan Lin e o vice-presidente Doug Belgrad. Até o momento, a empresa anunciou a contratação do veterano Peter Rice para substituir Bajaria.

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