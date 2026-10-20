A explicação do CEO da Netflix para demissões em massa

O CEO da Netflix, Ted Sarandos, se manifestou nesta terça-feira (20) sobre as demissões em massa na empresa. Durante a teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2026, o executivo comentou as mudanças na estrutura da companhia e afirmou que há espaço para melhorar o desempenho da programação. “Sei que poderíamos fazer melhor, e queremos aproveitar esse impulso”, declarou.

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“Vimos uma oportunidade de levar nossa programação para o próximo nível, especialmente nos EUA, onde podemos ter um impacto desproporcional ao criar grandes programas, de grande destaque, que os assinantes adorem e comentem em todo o mundo”, disse Sarandos.

Entre os nomes de destaque desligados pela Netflix estão a diretora de conteúdo Bela Bajaria, o chefe da divisão de filmes Dan Lin e o vice-presidente Doug Belgrad. Até o momento, a empresa anunciou a contratação do veterano Peter Rice para substituir Bajaria.

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