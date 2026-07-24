A decisão da Justiça sobre testamento de Dennis Carvalho

O testamento do diretor Dennis Carvalho, morto em fevereiro aos 78 anos, será cumprido, determinou a 2ª Vara de Órfãos e Sucessões da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro. Conforme antecipou a coluna GENTE, os bens acumulados pelo diretor serão repartidos entre seus três filhos, com a ex-esposa de Dennis, a atriz Deborah Evelyn, atuando como inventariante e testamenteira.

Dennis e Deborah foram casados por 24 anos e, embora tenham se separado em 2012, a atriz seguiu sendo uma amiga próxima e uma das pessoas em que o diretor mais confiava até o dia de sua morte. Tanto os 50% obrigatórios da herança quanto os 50% disponíveis serão entregues aos três filhos de Carvalho: Leonardo Torloni, filho de seu relacionamento com a atriz Christiane Torloni, Tainah Carvalho, de seu casamento com a atriz Monique Alves, e Luisa Evelyn, fruto de seu matrimônio com a inventariante.

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