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Cultura

A partilha da herança de ex de Deborah Evelyn, diretor Dennis Carvalho

Exclusivo: atriz foi casada com ele por 24 anos e manteve relação de amizade após a separação. Só três filhos do ator são herdeiros

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 jul 2026, 07h00 | Atualizado em 23 jul 2026, 15h27
O diretor Dennis Carvalho -
O diretor Dennis Carvalho e a atriz Deborah Evelyn - (Bob Paulino/TV Globo)
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A partilha da herança de ex de Deborah Evelyn, diretor Dennis Carvalho Priorizar nos meus resultados Google

O falecimento do diretor Dennis Carvalho, em fevereiro de 2026, desencadeou uma história que seria roteiro perfeito para outro folhetim. Responsável por algumas das obras mais importantes da teledramaturgia brasileira, em seu testamento, Dennis escolheu a ex-esposa, a atriz Deborah Evelyn, como inventariante e testamenteira. Ou seja, Deborah — no ar atualmente em Quem Ama Cuida — passa a ser a responsável pelo cumprimento das determinações do ator no documento e administração do espólio até a posse dos herdeiros ao final do processo. Eles foram casados por 24 anos, tiveram uma filha, Luiza, e se separaram em 2012, mas mantiveram uma relação de amizade e confiança absoluta até a morte do ator. Nenhuma das outras cinco ex-esposas foi mencionada no testamento.

O processo de inventário e partilha tramita no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. De acordo com as informações obtidas pela coluna GENTE, Leonardo Torloni, filho de seu relacionamento com a também atriz Christiane Torloni, Tainah Carvalho, de seu casamento com a atriz Monique Alves e Luisa Evelyn, do seu casamento com Deborah, são os únicos herdeiros do diretor. Ou seja, tanto os 50% obrigatórios e os 50% disponíveis, serão divididos entre os três herdeiros em partes iguais.

As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Dennis também afirmou em testamento que sempre ajudou financeiramente os três filhos, mas de forma igualitária. Por isso, fez um pedido para que apenas Leonardo apresente documentos dos valores corrigidos, doados pelo pai nos anos de 2017 e 2018, para que valor seja descontado da herança e que a distribuição seja feita de forma igualitária entre os três. O pai ainda teve um cuidado extra na preservação do patrimônio dos herdeiros, colocando uma cláusula de impenhorabilidade e incomunicabilidade vitalícia, extensivas aos frutos. Isso significa que os cônjuges dos filhos e descendentes não herdam os bens deixados por Dennis.

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As ações de indenização que deram o que falar em 2026

Entre o patrimônio, consta a última residência do ator, localizada em um condomínio de luxo de frente para o mar, no bairro de São Conrado, onde uma unidade pode ser encontrada no mercado imobiliário à venda por até 25 milhões de reais.

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No caso de Evelyn, Dennis determinou uma vintena (espécie de salário legal atribuída ao testamenteiro), no valor de cinco mil reais pagos no encerramento dos trâmites legais. Por lei, esse valor poderia chegar até 5% do valor do patrimônio. O pagamento não é obrigatório e Deborah não manifestou qualquer interesse em recebê-lo nos autos do processo. Todos os três herdeiros concordaram com o pedido do pai para que a Justiça declare a atriz como responsável por todos os trâmites, mas Leonardo optou por um advogado diferente das irmãs.

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