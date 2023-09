A arte como antena

A ArtRio se consolida não somente como uma feira de arte, mas também como uma antena para tendências dos novos tempos. “A arte proporciona uma comunicação direta com o público”, afirma Brenda Valansi, presidente da feira. “As obras conectam as pessoas com tudo que está acontecendo no mundo.”

É só andar pelos pavilhões Terra e Mar para ver que muitas questões atuais estão expressas ali. O passeio completo já que encontramos trabalhos de grandes mestres brasileiros em diálogo aberto com jovens artistas. Sempre elegante, Brenda circula o tempo todo pela feira com o olhar atento a todos os detalhes e sinais, já projetando as novas edições.

Outro destaque deste ano são as ações institucionais promovidas pelo evento e por galerias para que o público conheça os artistas e suas histórias, munindo as pessoas de informações.Isso agrega conhecimento e torna as novas gerações mais preparadas para entender os movimentos da arte brasileira.

“Hoje, treze anos após a primeira edição, já temos um público que vem se formando nesses anos todos. Uma geração de jovens colecionadores, isso é muito nítido. O público hoje está muito mais interessado em se informar e aprender”, observa.

As ações institucionais e palestras são um convite ao conhecimento. E as pessoas estão abertas. “O que a gente não experimenta, não guarda”, destaca Brenda. Ela acredita que o crescimento de 25% do tamanho da feira também vai refletir nas vendas. Segundo ela, as galerias estão satisfeitas e com um bom clima ascendente. “Enfrentamos muita coisa difícil e agora o Brasil está melhor e isso reflete aqui.”

ARTRIO 2023

Horário:

16 de setembro – das 13h às 21h

17 de setembro – das 12h às 20h

Ingressos: Venda no site

Inteira R$ 80 / Meia R$ 40

Local: Marina da Glória – Av. Infante Dom Henrique, S/N – Glória

Estacionamento no local, sujeito a lotação

Metrô: Estação Glória