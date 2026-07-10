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Cultura

3 séries esnobadas pelo Emmy – mas que são excelentes

Produções podem ser vistas em plataformas de streaming

Por Raquel Carneiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 16h40
IRMÃOS E OPOSTOS - Jamie Bell e Richard Gadd: relação destrutiva pautada pela repressão emocional
IRMÃOS E OPOSTOS - Jamie Bell e Richard Gadd: relação destrutiva pautada pela repressão emocional (./HBO)
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3 séries esnobadas pelo Emmy – mas que são excelentes Priorizar nos meus resultados Google

A 78a edição do Emmy divulgou esta semana sua lista de indicados, celebrando séries como The Pitt, Hacks, O Segredo de Widow’s Bay, entre outros títulos que marcaram presença em diversas categorias. Algumas produções, porém, aguardadas entre os nomeados, acabaram esnobadas pelos votantes do prêmio, o mais relevante da TV americana. Confira a seguir três produções excluídas das categorias principais, mas que valem uma espiada. 

Pela Metade
Onde assistir: na HBO Max

Minissérie criada por Richard Gadd, o mesmo autor de Bebê Rena, arrebatou a crítica, mas acabou de fora das indicações na categoria de melhor série limitada. Gadd foi o único a conquistar uma nomeação, em melhor ator coadjuvante, por seu papel como Ruben, o rapaz-problema que vive em uma relação de amor e ódio com o irmão de consideração, Niall, papel de Jamie Bell – que também foi esnobado. Leia mais sobre a série aqui.

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Os Testamentos
Onde assistir: no Disney+

Derivada de The Handmaid’s Tale, a produção conseguiu impor uma linguagem e estética próprias, para além da série-mãe – ambos os títulos são adaptações da obra da autora Margaret Atwood, sobre um mundo no qual as mulheres vivem sob a opressão de um governo religioso totalitário. Era esperada uma indicação para melhor série dramática, o que não ocorreu. Já a protagonista, a ótima Chase Infiniti, vai representar o programa na categoria de melhor atriz de drama. Leia aqui entrevista com a atriz.

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A Isca
Onde assistir: no Prime Video

Na minissérie, o ator britânico de família paquistanesa Riz Ahmed ironiza sua própria trajetória ao interpretar um ator de origem árabe na briga pelo papel do próximo 007. A produção se passa ao longo de quatro dias, nos quais a vida dele vira de cabeça para baixo, enquanto reflete sobre identidade, raça e faz críticas ácidas à Hollywood. A série não foi indicada, mas Ahmed abocanhou uma merecida indicação. Leia mais sobre o ator aqui.

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