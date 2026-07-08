Emmy 2026: confira a lista completa de indicados ao maior prêmio da televisão americana
Premiação acontece em 14 de setembro para eleger as melhores produções da TV americana
A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anuncia nesta quarta-feira, 8 de julho, a partir de 12h30, a lista completa de indicados ao Emmy por meio de transmissão ao vivo apresentada pelos atores vencedores do Emmy Liza Colón-Zayas (O Urso Bear) e Jeff Hiller (Alguém em Algum Lugar e O Segredo de Widow’s Bay). Equivalente ao Oscar da televisão americana, a cerimônia está marcada para 14 de setembro, às 21h (horário de Brasília), com apresentação de Mariska Hargitay, estrela de Law&Order: SVU. A banca avaliadora, composta por profissionais de áreas diversas da indústria televisiva, analisou obras lançadas entre 1° de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.
Confira a lista completa de indicados ao Emmy 2026:
Melhor série dramática
- A Diplomata, Netflix
- A Idade Dourada, HBO Max
- O Cavaleiro dos Sete Reinos, HBO Max
- Paradise, Disney+
- The Pitt, HBO Max
- Pluribus, Apple TV
- Slow Horses, Apple TV
- Your Friends and Neighbors, Apple TV
Melhor atriz em drama
- Carrie Coon, A Idade Dourada
- Chase Infiniti, Os Testamentos
- Keri Russell, A Diplomata
- Rhea Seehorn, Pluribus
- Zendaya, Euphoria
Melhor ator em drama
- Sterling K. Brown, Paradise
- Gary Oldman, Slow Horses
- Mark Ruffalo, Task
- Rufus Sewell, A Diplomata
- Noah Wyle, The Pitt
Melhor atriz coadjuvante em drama
- Taylor Dearden, The Pitt
- Fiona Dourif, The Pitt
- Alisson Janney, A Diplomata
- Katherine LaNasa, The Pitt
- Sepideh Moafi, The Pitt
- Julianne Nicholson, Paradise,
- Karolina Wydra, Pluribus
Melhor ator coadjuvante em drama
- Patrick Ball, The Pitt
- Billy Crudup, The Morning Show
- Shawn Hatosy, The Pitt
- Gerran Howell, The Pitt
- Jack Lowden, Slow Horses
- Tom Pelphrey, Task
- Carlos-ManuelVesga, Pluribus
Melhor atriz convidada em drama
- Brittany Allen, The Pitt
- Tal Anderson, The Pitt
- Tina Ivlev, The Pitt
- Miriam Shor, Pluribus
- Merritt Wever, A Idade Dourada
- Shailene Woodley, Paradise
Melhor ator convidado em drama
- Colman Domingo, Euphoria
- Ernest Harden, The Pitt
- Jeff Hiller, Pluribus
- Jeff Kober, The Pitt
- Jonathan Pryce, Slow Horses
- Bradley Whiford, A Diplomata
Melhor série de comédia
- Abbot Elementary, Disney+
- O Urso, Disney+
- Hacks, HBO Max
- Margô está em Apuros, Apple TV
- Ninguém Quer, Netflix
- Only Murders in the Building, Disne
- Falando a Real, Apple TV
- O Segredo de Widow’s Bay, Apple TV
Melhor atriz em comédia
- Quinta Brunson, Abbott Elementary
- Ayo Edebiri, O Urso
- Elle Fanning, Margô Está em Apuros
- Lisa Kudrow, The Comeback
- Jean Smart, Hacks
Melhor ator em comédia
- Yahya Abdul-Mateen, Magnum
- Steve Carell, Rooster
- Matthew Rhys, O Segredo de Widow’s Bay
- Jason Segel, Falando a Real
- Martin Short, Only Murders in the Building
Melhor atriz coadjuvante em comédia
- Dale Dickey, O Segredo de Widow’s Bay
- Hannah Einbinder, Hacks
- Kate O’Flynn, O Segredo de Widow’s Bay
- Michelle Pfeifer, Margô Está em Apuros
- Megan Stalter, Hacks
- Jessica Williams, Falando a Real
Melhor ator coadjuvante em comédia
- Colman Domingo, As Quatro Estações
- Paul W. Downs, Hacks
- Harrison Ford, Falando a Real
- Nick Offerman, Margô Está em Apuros
- Michael Urie, Falando a Real
- Tyler James Williams, Abbott Elementary
- Stephen Root, O Segredo de Widow’s Bay
Melhor atriz convidada em comédia
- Leslie Bibb, Hacks
- Jamie Lee Curtis, O Urso
- Betty Gilpin, O Segredo de Widow’s Bay
- Cherry Jones, Hacks
- Laurie Metcalf, Hacks
- Kaitilin Olson, Hacks
- Lauren Weedman, Hacks
Melhor ator convidado em comédia
- Michael J. Fox, Falando a Real
- Brett Goldstein, Falando a Real
- Hamish Linklater, O Segredo de Widow’s Bay
- Christopher McDonald, Hacks
- Rob Reiner, O Urso
- Connor Storie, Saturday Night Live
Melhor minissérie ou antologia
- All Her Fault, Prime Video
-
O Monstro em Mim, Netflix
- Treta (2ª temporada antológica), Netflix
- DTF St. Louis, HBO Max
- História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Disney+
Melhor atriz em minissérie, antologia ou telefilme
- Claire Danes, O Monstro em Mim
- Sally Fields, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
- Carey Mulligan, Treta
- Sarah Pidgeon, História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Disney+
- Sarah Snook, All Her Fault
Melhor ator em minissérie, antologia ou telefilme
- Riz Ahmed, Bait
- Jason Bateman, Black Rabbit
- Charlie Hunman, Monstro: A História de Ed Gein
- Oscar Isaac, Treta
- Matthew Rhys, O Monstro em Mim
Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme
- Linda Cardellini, DTF ST. Loius
- Dakota Fanning, All Her Fault
- Laurie Metcalf, Monstro: A História de Ed Gein
- Joy Sunday, DTF ST. Loius
- YounYuh-jung, Treta
- Constance Zimmer, História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Disney+
Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme
- Jason Bateman, DTF ST. Loius
- Richard Gadd, Pela Metade
- David Harbour, DTF ST. Loius
- Richard Jenkins, DTF ST. Loius
- Charles Melton, Treta
- Nick Offerman, Morte Fulminante
Melhor telefilme
- Chefes de Estado, Prime Video
- Miss You, Love You, HBO Max
- De Férias com Você, Netflix
- Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, Netflix
- Jack Ryan de Tom Clancy – Guerra Fantasma, Prime Video
Melhor talk show
-
The Daily Show
-
Jimmy Kimmel Live!
-
Last Week Tonight With John Oliver
-
The Late Show With Stephen Colbert
-
Saturday Night Live
Melhor reality show competitivo
-
Dancing With the Stars
-
RuPaul’s Drag Race
-
Survivor
-
Top Chef
-
The Traitors
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