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Cultura

Emmy 2026: confira a lista completa de indicados ao maior prêmio da televisão americana

Premiação acontece em 14 de setembro para eleger as melhores produções da TV americana

Por Kelly Miyashiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 jul 2026, 11h26 | Atualizado em 14 set 2026, 20h58
77ª cerimônia do Emmy
77ª cerimônia do Emmy, em Los Angeles - 14/09/2025 (Frazer Harrison/Getty Images)
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Emmy 2026: confira a lista completa de indicados ao maior prêmio da televisão americana Priorizar nos meus resultados Google

A Academia Internacional das Artes e Ciências Televisivas anuncia nesta quarta-feira, 8 de julho, a partir de 12h30, a lista completa de indicados ao Emmy por meio de transmissão ao vivo apresentada pelos atores vencedores do Emmy Liza Colón-Zayas (O Urso Bear) e Jeff Hiller (Alguém em Algum Lugar e O Segredo de Widow’s Bay). Equivalente ao Oscar da televisão americana, a cerimônia está marcada para 14 de setembro, às 21h (horário de Brasília), com apresentação de Mariska Hargitay, estrela de Law&Order: SVU. A banca avaliadora, composta por profissionais de áreas diversas da indústria televisiva, analisou obras lançadas entre 1° de junho de 2025 e 31 de maio de 2026.

Confira a lista completa de indicados ao Emmy 2026:

Melhor série dramática

  • A Diplomata, Netflix
  • A Idade Dourada, HBO Max
  • O Cavaleiro dos Sete Reinos, HBO Max
  • Paradise, Disney+
  • The Pitt, HBO Max
  • Pluribus, Apple TV
  • Slow Horses, Apple TV
  • Your Friends and Neighbors, Apple TV

Melhor atriz em drama

  • Carrie Coon, A Idade Dourada 
  • Chase Infiniti, Os Testamentos 
  • Keri Russell, A Diplomata 
  • Rhea Seehorn, Pluribus 
  • Zendaya, Euphoria 

Melhor ator em drama

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  • Sterling K. Brown, Paradise
  • Gary Oldman, Slow Horses 
  • Mark Ruffalo, Task 
  • Rufus Sewell, A Diplomata 
  • Noah Wyle, The Pitt 

Melhor atriz coadjuvante em drama

  • Taylor Dearden, The Pitt
  • Fiona Dourif, The Pitt
  • Alisson Janney, A Diplomata
  • Katherine LaNasa, The Pitt
  • Sepideh Moafi, The Pitt
  • Julianne Nicholson, Paradise,
  • Karolina Wydra, Pluribus

Melhor ator coadjuvante em drama

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  • Patrick Ball, The Pitt
  • Billy Crudup, The Morning Show
  • Shawn Hatosy, The Pitt
  • Gerran Howell, The Pitt
  • Jack Lowden, Slow Horses
  • Tom Pelphrey, Task 
  • Carlos-ManuelVesga, Pluribus 

Melhor atriz convidada em drama

  • Brittany Allen, The Pitt
  • Tal Anderson, The Pitt
  • Tina Ivlev, The Pitt
  • Miriam Shor, Pluribus
  • Merritt Wever, A Idade Dourada
  • Shailene Woodley, Paradise

Melhor ator convidado em drama

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  • Colman Domingo, Euphoria
  • Ernest Harden, The Pitt
  • Jeff Hiller, Pluribus
  • Jeff Kober, The Pitt
  • Jonathan Pryce, Slow Horses
  • Bradley Whiford, A Diplomata

Melhor série de comédia

  • Abbot Elementary, Disney+
  • O Urso, Disney+
  • Hacks, HBO Max
  • Margô está em Apuros, Apple TV
  • Ninguém Quer, Netflix
  • Only Murders in the Building, Disne
  • Falando a Real, Apple TV
  • O Segredo de Widow’s Bay, Apple TV

Melhor atriz em comédia

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  • Quinta Brunson, Abbott Elementary 
  • Ayo Edebiri, O Urso 
  • Elle Fanning, Margô Está em Apuros 
  • Lisa Kudrow, The Comeback
  • Jean Smart, Hacks

Melhor ator em comédia

  • Yahya Abdul-Mateen, Magnum
  • Steve Carell, Rooster 
  • Matthew Rhys, O Segredo de Widow’s Bay
  • Jason Segel, Falando a Real 
  • Martin Short, Only Murders in the Building 

Melhor atriz coadjuvante em comédia

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  • Dale Dickey, O Segredo de Widow’s Bay 
  • Hannah Einbinder, Hacks 
  • Kate O’Flynn, O Segredo de Widow’s Bay 
  • Michelle Pfeifer, Margô Está em Apuros 
  • Megan Stalter, Hacks 
  • Jessica Williams, Falando a Real 

Melhor ator coadjuvante em comédia

  • Colman Domingo, As Quatro Estações 
  • Paul W. Downs, Hacks 
  • Harrison Ford, Falando a Real 
  • Nick Offerman, Margô Está em Apuros 
  • Michael Urie, Falando a Real 
  • Tyler James Williams, Abbott Elementary 
  • Stephen Root, O Segredo de Widow’s Bay 

Melhor atriz convidada em comédia

  • Leslie Bibb, Hacks
  • Jamie Lee Curtis, O Urso
  • Betty Gilpin, O Segredo de Widow’s Bay
  • Cherry Jones, Hacks
  • Laurie Metcalf, Hacks
  • Kaitilin Olson, Hacks
  • Lauren Weedman, Hacks

Melhor ator convidado em comédia

  • Michael J. Fox, Falando a Real
  • Brett Goldstein, Falando a Real
  • Hamish Linklater, O Segredo de Widow’s Bay
  • Christopher McDonald, Hacks
  • Rob Reiner, O Urso
  • Connor Storie, Saturday Night Live

Melhor minissérie ou antologia 

  • All Her Fault, Prime Video
  • O Monstro em Mim, Netflix
  • Treta (2ª temporada antológica), Netflix
  • DTF St. Louis, HBO Max
  • História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Disney+

Melhor atriz em minissérie, antologia ou telefilme

  • Claire Danes, O Monstro em Mim
  • Sally Fields, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes 
  • Carey Mulligan, Treta
  • Sarah Pidgeon, História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Disney+
  • Sarah Snook, All Her Fault

Melhor ator em minissérie, antologia ou telefilme

  • Riz Ahmed, Bait
  • Jason Bateman, Black Rabbit
  • Charlie Hunman, Monstro: A História de Ed Gein 
  • Oscar Isaac, Treta 
  • Matthew Rhys, O Monstro em Mim 

Melhor atriz coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme

  • Linda Cardellini, DTF ST. Loius 
  • Dakota Fanning, All Her Fault
  • Laurie Metcalf, Monstro: A História de Ed Gein 
  • Joy Sunday, DTF ST. Loius  
  • YounYuh-jung, Treta 
  • Constance Zimmer, História De Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, Disney+

Melhor ator coadjuvante em minissérie, antologia ou telefilme

  • Jason Bateman, DTF ST. Loius 
  • Richard Gadd, Pela Metade 
  • David Harbour, DTF ST. Loius 
  • Richard Jenkins, DTF ST. Loius 
  • Charles Melton, Treta
  • Nick Offerman, Morte Fulminante 

Melhor telefilme

  • Chefes de Estado, Prime Video
  • Miss You, Love You, HBO Max
  • De Férias com Você, Netflix 
  • Criaturas Extraordinariamente Brilhantes, Netflix
  • Jack Ryan de Tom Clancy – Guerra Fantasma, Prime Video

Melhor talk show

  • The Daily Show

  • Jimmy Kimmel Live!

  • Last Week Tonight With John Oliver

  • The Late Show With Stephen Colbert

  • Saturday Night Live

Melhor reality show competitivo

  • Dancing With the Stars

  • RuPaul’s Drag Race

  • Survivor

  • Top Chef

  • The Traitors

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