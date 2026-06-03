Casa de diversas produções sul-coreanas, a Netflix tem muitas opções para os “dorameiros” de plantão, dos que adoram um romance, mas também para aqueles que apreciam um bom melodrama com crítica social. Confira, a seguir, três recomendações variadas do estilo para maratonar neste feriado.

D.P: Dog Day

Uma fantasma que ronda os fãs de cantores e atores coreanos é o serviço militar obrigatório da Coreia do Sul, que determina que os cidadãos do sexo masculino se alistem no exército do país até os 28 anos de idade, e lá sirvam por um período de cerca de 21 meses. Lançado em 2021 pela Netflix, o drama original D.P: Dog Day mergulha no interior desse núcleo do dia a dia sul-coreano por meio do ponto de vista do soldado Jun-ho (Jung Hae-In), que ganha a tarefa de sair em busca de desertores do exército. Quando embarca na missão, Jun-ho começa a se dar conta dos horrores da vida militar, em uma narrativa que individualiza a experiência e desnuda a visão honrada e patriótica que o país costuma atribuir ao próprio exército.

Amor e Outros Dramas

Um misto de drama e romance, Amor e Outros Dramas é uma antologia que conta a história de um grupo de moradores da ilha de Jeju. Cada um dos personagens enfrenta seus próprios desafios pessoais e encontram entre si e nos cenários paradisíacos da ilha o conforto necessário para lidarem com amores de infância nunca declarados, sonhos não realizados, o luto e a dificuldade de ascensão financeira. O elenco forte é formado por atores como Lee Byung-hun, de Round 6, Lee Jung-eun, de Strangers From Hell e Shin Min-ah, de Hometown Cha-Cha-Cha.

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Lutando pelo meu Caminho

Quatro amigos de longa data protagonizam este drama coming-of-age: a jovem Choi Ae-ra (Kim Ji-won), cujo maior sonho é se tornar âncora de televisão, mas trabalha dando informações em uma loja de departamento; Ko Dong-man (Park Seo-joon), que quer ser lutador profissional de taekwondo, mas tem um emprego entediante e o casal Kim Joo-man (Ahn Jae-hong) e Baek Sul-hee (Song Ha-yoon), que moram juntos mas enfrentam uma crise no relacionamento. Com realidades nada otimistas, ao longo de 16 episódios, o espectador acompanha o grupo fazendo o possível e o impossível para realizarem seus maiores desejos, enquanto lidam com as dores da maturidade. O resultado é uma comédia com tom esperançoso e pitadas de romance.

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