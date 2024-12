Vingança ou Superação? Em meio a divórcio, JLo aparece com mais um vestido arrasa quarteirão

Enquanto Ben Affleck vem sendo visto em passeios com a ex-mulher Jennifer Garner, Jennifer Lopez continua roubando os holofotes para si com a famosa tática do “vestido da vingança”. O último modelito, aliás, é realmente de tirar o fôlego: um longo preto e cheio de brilho, extremamente ajustado ao corpo, com dois super decotes, um na frente e outro nas costas, além de uma enorme fenda.

Com um vídeo em que aparece desfilando por sua mansão a bordo de saltos altíssimos e sob a legenda “Acredite em si mesma”, além de uma série de fotos em que mostra todos os ângulos de seu belo vestido – e corpo curvilíneo – a cantora dá pistas que superou o relacionamento com o ator, ao mesmo tempo que, mais uma vez evidencia o “olha o que perdeu”.

Em setembro, JLo já havia usado a mesma estratégia no Festival Internacional de Cinema de Toronto, no Canadá, ao surgir com um vestido super sexy de Tamara Ralph, de efeito espelhado e fendas laterais, fechadas apenas com quatro laços de veludo preto em cada lado.

“Invenção” da Princesa Diana

A invenção do “vestido da vingança” é atribuída à Princesa Diana (1961-1997). Em junho de 1994, ela literalmente roubou a cena do Rei Charles III (na época, Príncipe Charles) ao aparecer vestida em um pretinho nada básico, com as pernas à mostra e um enorme decote de ombro a ombro na festa da revista Vanity Fair, no mesmo dia em que ele daria uma entrevista na televisão admitindo a traição com Camilla Parker-Bowles.

No dia seguinte, todas as primeiras páginas dos principais jornais do mundo só falaram do look de Lady Di, enquanto o ex-marido ficou relegado a pequenas notas de rodapé.

Veja o look de JLo (de todos os ângulos)

