Victoria’s Secret: Por que Kate Moss ainda é a que mais causa alvoroço?

Desde que foi anunciado, o desfile de retorno da Victoria’s Secret gerou muita expectativa. E também muita especulação. Sobre o primeiro quesito, a maior questão era em torno do posicionamento da marca: se haveria um casting mais diverso, se faria algo para reparar a imagem arranhada deixada pelas polêmicas de falta de diversidade, gordofobia, racismo e etarismo. E em um desfile espetacular, realizado nesta terça-feira 15, em Nova York, cumpriu a promessa: na passarela, modelos plus size, negras, trans e 50+. E vale dizer: só top models.

Dentre tantos nomes gigantes, porém, uma em especial, chamou a atenção: Kate Moss. A modelo só entrou no terceiro ato, para abrir o bloco dedicado ao rock’n’roll (a cara dela). Mesmo na metade do desfile, porém, foi a que mais arrancou gritos e aplausos de uma plateia extasiada perante a figura da lendária modelo de lingerie preta.

“Tô nem aí”

Pouco antes, sua filha Lila Moss já havia desfilado. Mas quando Kate adentrou a passarela ao som de “I Love Rock’n’Roll”, realmente não teve para ninguém. E o que explica essa histeria em torno dela até hoje – um ícone da magreza, em tempos de diversidade?

Embora esteja longe daquele estilo “heroin chic” (ainda bem), que ajudou a eternizar, fato é que Kate ainda é celebrada pelo inconfundível ar “tô nem aí”. Sua atitude na passarela ainda remete à personalidade forte e ao comportamento avesso às regras, que outrora a fez ser uma das modelos mais disputadas e bem pagas do planeta – a última dela é uma coleção cápsula que vai lançar com a marca espanhola Zara, em novembro, com roupas “descontraidamente chiques” e “cortes clássicos com a quantidade certa de glamour”.

O desfile começou com os dizeres “We´re Back”, em referência às top models e angels da Victoria’s Secret. Mas, naquele clima nostálgico, bem que poderia ter terminado com “We love you, Kate”, como fez Alexander McQueen em 2005, no intuito de apoiá-la após o escândalo das fotos em que aparecia cheirando cocaína, publicada por diversos tabloides ingleses – e que ela, na verdade, deu de ombros.

Ali se viu que a lendária top model ainda é adorada pelos fashionistas. E gostem ou não, seja onde for e com quem for, em meio a nomes gigantes ou não, Kate Moss continua em alta, e na moda. Simples assim.