Veneza começa a cobrar taxa de turistas para evitar superlotação

Outrora apelidada de sereníssima, a Veneza atual sofre com a superlotação de turistas e o esvaziamento da população local. Para tentar acabar com esses problemas, a administração municipal decidiu testar a cobrança de uma taxa de acesso de cinco euros, 27 reais no câmbio atual, para visitantes do centro histórico. O objetivo é tentar limitar os impactos das viagens “bate e volta” à “cidade flutuante”.

A fase de testes englobará 29 dias não sequenciais, começando pelo período entre 25 de abril e 5 de maio. A cobrança também será realizada em todos os fins de semana entre 25 de abril e 14 de julho, com exceção de 1º e 2 de junho, quando a Itália celebra a Festa da República. A taxa deverá ser paga pelos turistas que pernoitarem fora do centro histórico e, inicialmente, será praticada entre 8h30 e 16h30. O pagamento deve ser feito antecipadamente por meio do seguinte endereço: https://cda.ve.it/it/.

Residentes, pessoas que trabalham na cidade, estudantes, crianças com menos de 14 anos, pessoas hospedadas na cidade e pessoas em viagem para eventos esportivos serão isentas. “Temos um dever de preservar esses grandes centros históricos do mundo”, justificou o prefeito Luigi Brugnaro, em entrevista à imprensa.

A prefeitura informou que quase 15 mil pessoas já reservaram seus ingressos, e que a prefeitura recebeu cadastros de 51 mil isentos. O Venice Pass gera um QR code para comprovar o “ticket”. O prefeito informou que haverá pontos de fiscalização, mas não catracas, de modo a não gerar filas.