Veludo, volume e renda: as extravagâncias de Lady Gaga em Veneza

Rainha dos vestidos extravagantes, Lady Gaga já colocou um modelo preto (não tão básico) de Alexander McQueen na história da moda, ao usá-lo no tapete vermelho do Oscar, em 2019, quando venceu a estatueta de Melhor Atriz, por “Nasce uma Estrela”.

Agora, no Festival de Cinema de Veneza, parece ir pelo mesmo caminho – deixou sua marca com um look absolutamente icônico: um modelo preto de alta-costura da Dior, com um top de veludo e decote V profundo e uma saia estruturada e volumosa, com maxi-pregas que criam grandes ondas.

E se no Oscar, Lady Gaga ainda chamou todas as atenções ao surgir com o lendário diamante da Tiffany & Co, usado antes apenas por Audrey Hepburn e Beyoncé, agora, ela faz o mesmo, só que com um chapéu verdadeiramente surreal, de veludo, brocado e renda.

E não pense que a aparição bombástica da cantora e atriz no tapete vermelho, nesta quarta-feira, 4, foi a primeira e a única. Antes, para a sessão de fotos do filme “Joker: folie à deux”, que estrela com Joaquin Phoenix, Gaga atraiu todos os holofotes pela extrema elegância de outro Dior, também preto e em veludo, mas com inspirações românticas dos anos 1950, em uma abordagem moderna. De comprimento midi, o modelo de decote quadrado e saia rodada foi arrematado por estonteantes sapatos Christian Louboutin e um sofisticado chapéu fascinator.

E ao chegar em Veneza, acompanhada do namorado Michael Polansky, Gaga ainda exibiu um minivestido de bolinhas, com maxi laço na cintura e babados nos punhos, coordenado com meia calça, sapatos de camurça e óculos escuros. Mais estilosa, impossível.

Confira os looks: