Roupa de casa? Para Rihanna, roupão é look de gala

Roupão como traje de gala? Segundo Rihanna, o look não serve apenas para estar em casa ou sair do banho. Pelo contrário. Segundo a cantora, “é um traje formal”.

A declaração foi dada pela artista nesta segunda-feira, 16, durante o lançamento de sua marca de beleza, Fenty Hair, na badalada Selfridges, no encerramento da semana de moda de Londres – já conhecido território de experimentação de moda.

Para a ocasião, ela usou uma versão glamorosa do roupão, com decote generoso e bordada com penas recicladas, o que conferiu uma aparência fofa – personalizada do look de abertura da coleção de outono/inverno 2024 da Jacquemus.

Arrematou o visual com um par de saltos dourados de bico fino e brincos poderosos. As unhas pintadas de amarelo suave também foram pensadas para coordenar com seu roupão de cor clara.

Rihanna não é a única pessoa a elevar o roupão a traje de gala. No Festival de Cinema de Cannes, Isabelle Huppert também apostou em um modelo da Balenciaga para o tapete vermelho de “Horozion: An American Saga”, de Kevin Costner.

Confira o look de Rihanna e de Isabelle Rupert: