Após 20 anos com Charlize Theron, Dior elege Rihanna como musa do perfume J´adore

Rihanna é o novo rosto do J´adore, perfume da Dior, que durante 20 anos foi posto ocupado pela atriz sul-africana Charlize Theron. “Esta é a história de uma metamorfose e uma coroação. Banhada no ouro de Versalhes, ela é uma rainha, uma encarnação da feminilidade triunfante”, disse a marca, se referindo à cantora como “a celebração do sonho dourado Dior”.

O vídeo da campanha foi filmado no Palácio de Versalhes, na França, sob a direção do renomado fotógrafo de moda, Steven Meisel, inspirado no encontro de um ícone com uma fragrância lendária. “Rihanna se transforma em uma deusa única, sem limites e sem fronteiras, uma nobre encarnação de J´adore, fragrância que ela sempre amou, como se fosse destinado a ela”, descreve a maison.

Criada em 1999, J´adore é um dos clássicos da maison francesa. Seu frasco remete à famosa silhueta feminina do New Look, outro ícone de Christian Dior, e a cor dourada vem como uma representação do luxo e sofisticação atemporal da grife, agora ligada à modernidade de Rihanna.

Vale lembrar que J´adore, em português “eu adoro” era uma expressão muito usada pelo criador francês, ao finalizar algo que ele gostava muito. E a fragrância foi uma delas, por isso o nome.

Confira o vídeo: