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Comportamento

Rosto de homem morto há 2000 anos é revelado em reconstrução digital

Estudo analisou o esqueleto e características genéticas para formar a possível aparência

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 out 2026, 09h29 | Atualizado em 20 out 2026, 11h20
Mulher de óculos e cabelo cacheado, usando luvas roxas, segura um crânio humano antigo sobre um pano branco, em um ambiente de laboratório
Cientistas trabalhando com esqueleto para determinar aparência de cidadão do império romano (Duncan McGlynn)/Divulgação)
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Uma equipe de especialistas reconstruiu digitalmente o rosto de um homem que morreu na fronteira romana da Escócia há quase 2.000 anos. O crânio será exibido ao lado da reconstrução facial digital na exposição Escócia Romana:Vida à Beira do Império, que será inaugurada em novembro no Museu Nacional da Escócia, em Edimburgo.

O trabalho de reconstrução facial baseou-se em uma avaliação osteoarqueológica realizada no museu, em análises isotópicas lideradas por pesquisadores da Universidade de Durham e em pesquisas de DNA antigo feitas por uma equipe do Departamento de Arqueologia da Universidade de York e da Escola de Medicina de Harvard .

Para determinar a composição genética do falecido, os pesquisadores utilizaram técnicas científicas de ponta, que estimaram que ele tinha pouco mais de 50 anos quando morreu em Inveresk, entre 140 e 165 d.C., e era originário do sul da Grã-Bretanha.

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Rosto de um homem de meia-idade, calvo no topo da cabeça, com barba e bigode grisalhos. Ele tem uma expressão séria e olha diretamente para frente, com a pele marcada por rugas. A iluminação destaca seu rosto contra um fundo escuro
A reconstrução: análise genética e óssea naseou a reconstrução do rosto do homem romano (Chris Rynn/Divulgação)

Um exame de seu esqueleto revelou ainda que o homem havia sofrido vários ferimentos e limitações. De acordo com as análises, ele tinha mobilidade reduzida no braço direito, provavelmente causado por artrite séptica. Por conta disso, não era soldado na época de sua morte — já que não teria condições de empunhar uma espada.

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Curador do Museus Nacionais da Escócia (NMS), Fraser Hunter disse que vem trabalhando na região do forte romano de Inveresk há anos, e que a reconstrução facial é um grande avanço. “Finalmente me dá uma ideia de como era a aparência de um de seus habitantes”, atestou ele ao The Independent. “Não podemos saber exatamente qual era sua aparência, mas acreditamos que sua família e amigos teriam reconhecido a semelhança.”

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