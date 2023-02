Rescaldo de Carnaval tem Anitta, Daniela Mercury e desfile das campeãs

A folia continua no rescaldo do Carnaval, que entra para a história como um alívio após três anos de isolamento e tristeza provocado pela pandemia da Covid.19. Além dos blocos de rua, o Rio de Janeiro trará neste sábado 25, o Desfile das Campeãs, na Marquês de Sapucaí. De acordo com a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) são esperadas 100 mil pessoas. Os ingressos para arquibancadas, cadeiras, frisas e os camarotes da Passarela do Samba estão esgotados.

O desfile, marcado para começar às 21h30, terá apresentações de seis escolas de samba melhor colocadas no Carnaval 2023, com duração de no mínimo 60 minutos e máximo 70 minutos para cada agremiação. A primeira a entrar na avenida é a Grande Rio, sexta colocada, que homenageou o cantor e compositor Zeca Pagodinho em seu samba enredo e tem a atriz Paolla Oliveira como rainha de bateria. A agremiação é seguida pela Mangueira, com o enredo sobre os ancestrais negros que nasceram na terra do samba e pela Beija-Flor, e seu grito dos excluídos no bicentenário da Independência.

O desfile continua com a Vila Isabel, da rainha Sabrina Sato e a celebração às crenças e festas religiosas; seguida pela a vice-campeã, Viradouro, que trouxe a história de Rosa Maria Egipcíaca, a primeira mulher negra a escrever um livro no Brasil; e com encerramento da Imperatriz Leopoldinense grande campeã do grupo especial do Carnaval 2023 do Rio de Janeiro,, com seu espetáculo de cordel que reimagina como seria o retorno do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o Lampião, à Terra após não ser aceito no céu e no inferno.

Hits e tentativa de assalto

Mais cedo, Anitta reuniu cerca de 1 milhão de pessoas que acompanharam seu bloco na Rua Primeiro de Março, no Centro do Rio de Janeiro. Vestida de Carmen Miranda, com fantasia cheia de cristais e transparências, a cantora recebeu convidados como a atriz Deborah Secco, o promoter David Brazil e a modelo Nicole Balhs e entoou seus maiores hits ao lado dos cantores Saulo, Zaac, Wiu e o estadunidense Jason Derulo.

A concentração para o trio começou às 7hs da manhã, com toda a rua fechada para os foliões. Policiais militares faziam uma barreira em cada acesso para revista, mas mesmo assim, houve uma tentativa de assalto, que fez a cantora interromper o show para impedir. “Ninguém vai roubar no meu bloco, não, gente! Eu avisei no início. Quem roubar aqui vai se ferrar”, disse Anitta, pedindo que as pessoas apontassem para o assaltante. “Vão apontando para a gente pegar ele, os documentos vão chegar aqui, e eu leio o nome do dono”.

Daniela Mercury e homenagem a Gal

Em São Paulo, o Carnaval segue nas ruas da cidade, com cerca de 90 blocos no final de semana. No sábado 25, a programação prevê quase 60 blocos de rua em todas as regiões da capital paulista, com destaque para o Navio Pirata, do grupo BaianaSystem na Avenida Pedro Álvares Cabral, e os blocos do Jammil e É o Tchan, na zona oeste da cidade, além do Bloco do Prazer, que presta uma homenagem à cantora Gal Costa, no centro.

No domingo 26, a folia paulistana se encerra em grande estilo com o Pipoca da Rainha, de Daniela Mercury, na Rua da Consolação. Pedro Sampaio e o grupo Molejo também terão seus trios entre os 33 blocos que desfilam na capital, de acordo com a prefeitura de São Paulo.