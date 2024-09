Quem é a atriz que conseguiu causar grande impacto com look minimalista em Veneza?

Estrela do terror romântico “Até os Ossos” (2022), Taylor Russell teve uma rápida ascensão em sua carreira. E assim também na moda, com uma evolução de estilo calçada, principalmente, por suas experimentações na alfaiataria.

Agora, no Festival de Cinema de Veneza, a atriz canadense surpreende em suas apostas de moda com escolhas minimalistas, de tons neutros e claros – algo não tão comum para os componentes do júri.

Entre suas escolhas, porém, o mais comentado foi a criação sob medida de Alaïa, com a qual ela atravessou o tapete vermelho da estreia de “The Room Next Door”, de Pedro Almodóvar, nesta segunda-feira, 2.

Mesmo debaixo de chuva e com estrelas do calibre de Julianne Moore e Tilda Swinton, Taylor se destacou com o look atemporal, composto por um top curto de gola canoa, preso por duas tiras finas, que deixavam suas costas e barriga expostas e uma saia de cintura baixa, com bainha bolha, que promovia movimento.

O visual moderno da ex-namorada de Harry Styles ganhou ainda uma combinação interessante de joias, com pequenos brincos de pérola em forma de gota combinados a outro par pendurado de prata, além de uma majestosa gargantilha de diamantes da Tiffany & Co. A delicadeza ficou por conta do par de scarpins brancos, com tira no tornozelo, para justamente não sobrecarregar a produção.

Ali, ela provou o porquê anda fazendo sucesso entre os fashionistas, e mais – um look minimalista também pode causar um grande impacto.

Confira o look: