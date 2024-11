Qual o novo estilo de franjas que está fazendo a cabeça das estrelas?

Franjas nunca saíram de moda completamente. De tempos em tempos, elas vêm e vão, mas sempre trazem algo novo para o visual. Dessa vez, tanto nas passarelas quanto entre celebridades, surgem com uma proposta de misturar elementos do passado, especificamente da década de 1970, com o contemporâneo. O resultado é um estilo moderno, mas sutilmente bagunçado. Nada de muito certinha, uma tendência antecipada por VEJA.

Nesse contexto, as longas e volumosas fazem sucesso, assim como as chamadas “curtain bangs” ou cortininha, visual recentemente adotado por Bruna Marquezine – aquela com comprimento na altura das sobrancelhas e que podem ser divididas ao meio. Nessa mesma onda, embarcaram Camilla Cabello, Jenna Ortega e Anne Hathaway, atriz que ficou com a imagem bem marcada pela franja desde que estourou em “O Diabo Veste Prada”, em 2006.

Outra que não abre mão da franja, talvez um dos componentes mais fortes de sua identidade visual, é Taylor Swift. O que muda para a loira são as abordagens. Ultimamente, parece que também aderiu ao levemente bagunçado, deixando sua franja displicentemente puxada para o lado.

Ou seja, as franjas devem dominar o verão como um perfeito truque de estilo, já que são democráticas e transformam o visual de uma forma prática e fácil, sem radicalismos.

Veja as franjas das celebridades:

